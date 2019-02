Tour de France: Målstreg nær McDonalds i Nyborg

Det er nu officielt bekræftet, at Nyborg bliver målby på anden etape i Tour de France. Statsminister Lars Løkke Rasmussen præsenterede ruten torsdag formiddag på et pressemøde på Københavns Rådhus.

- Da vi fik forelagt muligheden om at få Nyborg som målby, var der ingen betænkningstid hos byrådet. Alle kunne se, at det er et tilbud, vi kun får én gang i historien, siger Nyborgs borgmester Kenneth Muhs i en pressemeddelelse.

- Vi glæder os med stolthed over at kunne byde velkommen til det ikonisk berømte 'Tour de France'-felt, siger Kenneth Muhs.

Rytterne slutter nær McDonalds

Anden etape kommer til at foregå den 3. juli, hvor rytterne skal køre den cirka 190 kilometer lange rute fra Roskilde over Storebæltsbroen til Nyborg.

Målstregen i Nyborg bliver på Storebæltsvej tæt på Mc Donalds.

Her forventes det, at etapen slutter omkring klokken 17.

Nyborg fyldes med holdbusser, sendevogne og teknik

Når verdens største cykelløb rammer Fyn, vil rytternes holdbusser være placeret på Storbæltsvej i retning ind mod byen og videre på Havnegade.

Her ses hvor holdbusserne skal placeres i Nyborg ved målområdet. Foto: Nyborg Kommune

Det kommer til at kunne ses i Nyborgs gader, når cykelløbet rammer Fyn. I målområdet kommer der, udover holdbusserne, til at være sendevogne, teknik og meget andet.

Ifølge Nyborg Kommune kommer sendevogne og teknik til løbet til at fylde omkring 10.000 kvadratmeter i målområdet.

På Tour de France-ruten er det ikke alene cykelryttere, der kører på vejene. En tour-karavane med reklamer og merchandise er med rundt ved etaperne. I karavanen kommer ifølge Nyborg Kommune til at være omkring 150 biler, der vil komme til Nyborg omkring to timer før, at de første ryttere ruller ind på Fyns jord.

Afspærringer og midlertidige p-pladser

Det forventes ifølge Nyborg Kommune, at minimum 50.000 mennesker dukker op for at være med, når Tour de France rammer Nyborg.

Der bliver etableret midlertidige p-pladser uden for centrum i forbindelse med løbet.

De praktiske forberedelser forud for, at feltet kan slutte den 190 kilometer lange etape i Nyborg, betyder, at målområdet lukkes dagen før fra omkring klokken 20.

Resten af etaperuten i Nyborg vil blive lukket 4 timer før, at rytterne rammer området. Altså fra omkring klokken 13.