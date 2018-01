Måske drypper det med job? Thor er glad for, at Miljøstyrelsen rykker til byen

Nyheden om Miljøstyrelsens flytning vækker begejstring på hele Fyn og især på Syddansk Universitet, hvor ph.d. studerende Thor Kolath Jensen glæder sig over jobmulighederne i en branche, der ellers har haft trange kår på Fyn.

I et laboratorium på Biologisk Institut på Syddansk Universitet er ph.d-studerende Thor Kolath Jensen igang med et forskningsprojekt. Han skal måle på fosforfrigivelsen på tidligere landbrugsjord, der er blevet genetableret som nye søer.

Det har været svært for dem at finde job her på Fyn de seneste år, så det er en stor dag for os Marianne Holmer, Leder på Biologisk Institut

Nyheden om, at Miljøstyrelsen med over 400 job rykker til Odense, får da også Thor Kolath Jensen til lige at slippe pipetten i laboratoriet. Et kort øjeblik i hvert fald.

- Umiddelbart lyder det jo rigtig godt fra Odenses synspunkt og for de studerende her på SDU, fordi der bliver flyttet nogle arbejdspladser til Odense, som vi forhåbentlig kan være med til at besætte fremadrettet, fortæller Thor Kolath Jensen.

Thor Kolath Jensen er ph.d studerende på Biologisk Institut på SDU. Nu dufter der af jobmuligheder i laboratoriet Foto: Jonas Mattsson

Det er en stor dag

Længere henne på institutgangen sidder Marianne Holmer, der er leder på Biologisk Institut. Og her er begejstringen svær at skjule over, at det lige nøjagtig er Miljøstyrelsen, der kommer til Odense.

- Vi er utrolig glade for det. Det er en stor dag for os at få så stor en arbejdsplads tæt på universitetet. Det kunne jo ikke være en bedre styrelse for et biologisk institut at få her til Odense.

Trange tider for biologer

Miljøstyrelsens flytning til Odense er den største enkeltstående i denne omgang.

- Jeg håber på, at vores studerende kan blive bedre kvalificeret i løbet af deres uddannelse ved, at vi har et tættere samarbejde med Miljøstyrelsen og så efterfølgende, at Miljøstyrelsen er interesseret i at aftage og ansætte dem, lyder det fra Marianne Holmer og fortsætter:

- Det har været svært for dem at finde job her på Fyn de seneste år, så det er en stor dag for os. Vores kandidater har måtte søge til København for at få job.

Thor Kolath Jensen er enig med sin institutleder.

- Jeg tror, at det giver bedre jobmuligheder. Og det er jo en god ting.

Miljøstyrelsens opgave er at sikre ren luft, vand og jord og gode levevilkår for mennesker, dyr og natur - og at føre kontrol med alt fra nye sprøjtemidler, der skal godkendes til landbruget - og til plasticindholdet i børnenes legetøj.