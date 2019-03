Maskerede gerningsmænd truede 14-årig med kniv: Måtte aflevere iPhone og mountainbike

To formentlig yngre gerningsmænd truede mandag aften omkring klokken 19.10 en 14-årig dreng til at udlevere sin iPhone XS Max i guld og sin mountainbike-cykel.

Røveriet skete på Langesøstien i det vestlige Odense, hvor den 14-årige sammen med to kammerater var på vej i retning mod skøjtehallen. Undervejs skal han lige ordne noget, og de to venner kører derfor i forvejen, og den 14-årige kører derfor videre alene.

- Han bliver så anråbt af to yngre mænd, der kommer bagved ham, siger Anders Furbo Therkelsen, der er vagtchef ved Fyns Politi.

Den 14-årige står derfor af cyklen lige omkring det sted, hvor stien går under Rismarksvej, og de to tager kontakt til ham og indhenter ham.

- De to maskerede unge mænd siger, at de vil have hans telefon, og det nægter han i første omgang. Men så trækker en af gerningsmændene en kniv og truer ham med den, hvilket selvfølgelig får ham til at aflevere sin mobiltelefon, siger vagtchefen.

Yngre mænd

De to gerningsmænd tager også den 14-åriges cykel, og så stikker de af fra stedet.

De to venner, der var cyklet i forvejen, undrede sig over, at deres kammerat ikke var dukket op, og den ene af dem kørte derfor tilbage ad stien.

Her nåede han lige at se de to gerningsmænd skynde sig væk derfra, mens den 14-årige dreng råbte til sin kammerat.

- Vi ved ikke, hvor gamle de to gerningsmænd er, men den 14-åriges kammerat har beskrevet den ene af dem som værende omkring 15 år, så det er formentlig et par unge mænd, vi søger, siger Anders Furbo Therkelsen.

Signalement

Den ene er en yngre mand på cirka 175-185 centimeter. Han er almindelig af bygning, og han var iført sort hættetrøje og havde et sort klæde foran ansigtet. Han medbragte en cykel, da røveriet skete. Han beskrives som etnisk dansk af udseende.

Den anden gerningsmand er også 175-185 centimeter høj og almindelig af bygning. Også han beskrives som etnisk dansk af udseende. Han var iført en sort hættetrøje og bukser og med noget foran ansigtet. Han stjæler den 14-åriges cykel og kører derfra på den.

Fyns Politi vil meget gerne høre fra vidner, der har set enten røveriet eller kan ligge inde med oplysninger, der kan hjælpe efterforskningen.

Politiet kan kontaktes på telefon 114.