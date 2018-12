Leo fik dødstrusler: Måtte flytte på grund af sin seksualitet

På en hemmelig adresse i Odense, bliver døren åbnet med et kæmpe smil.

- Velkommen til mit hjem, siger Leo Nasser.

Selvom smilet er stort, gemmer der sig en tragisk historie bag.

Homoseksuelle muslimer oplever oftere alvorlige trusler fra andre, hvis tro strider mod homoseksualitet, Foreningen Lambda

I sommer flyttede han fra Kerteminde, hvor han havde boet, siden han kom til Danmark fra Syrien for tre år siden.

- Det værste var, da de sagde: ”Homoseksuelle er ikke rigtige mennesker. De skal dø”, fortæller Leo Nasser.

Sådan lød nogle af de værste trusler, der ramte ham, når han befandt sig offentlige steder. På gaden i Kerteminde, eller når han var ude for at handle.

- Alle kender alle i Kerteminde. Det er for lille en by til at rumme en flygtning, der er homoseksuel som mig, siger Leo Nasser.

Hvis jeg fortæller nogen i Syrien, at jeg er homoseksuel, så mister jeg mit liv. De slår mig ihjel, Leo Nasser

Lambda, som er en forening for homo, biseksuelle og transpersoner på Fyn oplever, at der er særlige udfordringer for homoseksuelle muslimer, der springer ud.

Lambda fortæller:

- Homoseksuelle muslimer oplever oftere alvorlige trusler fra andre, hvis tro strider mod homoseksualitet.

Men Kerteminde er ikke det eneste sted, hvor livet som homoseksuel muslim har været svær.

Læs også Hash i Svendborg: - Det er blevet mere synligt i gadebilledet

Fik mandlige hormoner i et halvt år

I 2015 flygtede Leo Nasser fra Syrien, fordi han blev indkaldt som soldat og skulle kæmpe for præsident Assads regime. Før han blev indkaldt, havde hans seksualitet allerede forvoldt ham problemer.

Selvom han allerede som 17-årig tænkte på, om han var homoseksuel, var han bange for at sige det til nogen.

- Hvis jeg fortæller nogen i Syrien, at jeg er homoseksuel, så mister jeg mit liv. De slår mig ihjel, forklarer han.

Derfor fortalte han kun sin søster, at han ikke var tiltrukket af piger. Hun henviste ham til en mandlig læge, og senere kom han i behandling for sin seksualitet.

Leo Nasser fortæller, at han blev sendt til omkring ti læger i Syrien. Den seneste, han talte med, gav ham mandlige hormoner, der skulle give ham lyst til kvinder.

- Det stod på i et halvt år og gav ingen resultalter. Jeg er, som jeg er. Men jeg blev sur og sov næsten 14 timer om dagen på grund af bivirkningerne, fortæller han.

Homoseksualitet i andre lande: Homoseksuelitet i islam er ikke lovligt. Det er beskrevet i både Koranen og hadith. I mange muslimske samfund er homoseksualitet forbudt. I nogle arabiske lande kan det endda straffes med døden. Der findes også liberale muslimer, for eksempel i den amerikanske organisation Al-Fatiha, der kæmper for LGBT-rettigheder for muslimer og for at komme fordomme om islam til livs i det homoseksuelle miljø. I Danmark finder man også accept af homoseksualitet hos muslimer. Et eksempel er imam Naveed Baig, som mener, at islam sagtens kan rumme homoseksualitet.

Kilde: Religion.dk

01:20 Leo Nassers bedste ven slog hånden af ham efter 15 års venskab. Video: Jonas Bertelsen Luk video

Hjælper andre homoseksuelle

25-årige Leo Nasser var blandt de LGBT-flygtninge, som var socialt isolerede og manglede et fællesskab, de kunne finde støtte i.

- Der er mange flygtninge og asylansøgere, der får trusler og ikke ved, hvad de skal gøre her i Danmark, siger han.

Derfor blev Leo Nasser medlem af organisationen LGBT Asylum. Han ser organisationen som den familie, han har manglet.

- LGBT Asylum hjælper og støtter folk som mig. De hjælper også folk, der er i tvivl om deres rettigheder i de forskellige lande. Jeg er stolt af at være en af dem, der hjælper andre nu, siger Leo Nasser.

I Danmark bliver flygtninge, der er truet på livet, ikke sendt tilbage til deres hjemland. Myndighederne tager spørgsmål om seksualitet med i deres overvejelser.

Du kan læse, hvilke rettigheder der gør sig gældende i de forskellige lande her.

Læs også Stress blandt unge: Jeg fik hjertebanken