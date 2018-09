Madpakke eller karrysovs: Forældre skal igen vælge

Er maden til lille Kamma 594 kroner værd? Det mener Kammas mor, Mette Kock Klausen, at den er. Hun er en af de forældre i Odense, der for to år siden valgte at stemme ja til frokostordningen. Og hun gør det igen, når der skal stemmes i uge 38.

- Jeg synes, at det er utrolig positivt, at vores børn får varieret kost, når de er i børnehave. Og de får en fælles madoplevelse, siger Mette Kock Klausen.

Mathilde Østdahl Marstrand står for maden, men er også pædagogmedhjælper i Børnehuset Dalumgård. Foto: Flemming Ellegaard

Kun 27 procent er med

Men det er langt fra alle forældre i Odense, der deler hendes holdning. Lige nu er det kun 27 procent af institutionerne i Odense, der har en frokostordning.

Om det tal stiger ved afstemningen i uge 38 ved man af gode grunde ikke. For der er også mange argumenter imod: Det kan være prisen, tvivlen om kvaliteten og så det bøvl og de omkostninger nogle institutioner frygter, det får, når institutionen skal indrettes til madlavning.

Og selv om man slipper for at lave frokost, slipper man ikke helt for madpakkerne derhjemme. For i de fleste institutioner skal forældrene stadig selv sørge for eksempelvis eftermiddagsmad.

- Hvis det var en hel dag, man fik dækket, så skulle man ikke til at købe ind til madpakker. Så det undrer mig ikke, at mange stemmer nej. Men har man prøvet det, vil man blive positivt overrasket, siger Mette Kock Klausen.

Ja eller nej til mad - Valg i uge 38

- Træder i kraft 1. januar 2019.

- Én stemme per barn (indskrevet per 15. september 2018).

- Valget foregår elektronisk via e-boks. Stemmesedlen sendes til den forælder, der er registreret ved forældrebetalingen.

- Afgiver man ikke sin stemme, gælder stemmen som et ja til frokostordningen, da pågældende forældre dermed ikke har ytret ønske om et fravalg.

- Ved stemmelighed bliver det et ja, da flertallet ikke har fravalgt frokostordningen.



Kilde: Odense Kommune

Fungerer godt

Den daglige pædagogiske leder i Børnehuset Dalumgård, Helle Jensen, vil ikke anbefale hverken et ja eller nej ved afstemningen. Det er helt op til forældrene. Men hun vil gerne fortælle, at frokostordningenen, Dalumgård har i dag, fungerer rigtig godt. Men det har taget lidt tid, inden det kørte på skinner.

- Det tager tid at få det implementeret og få det til at fungere. Vi er jo uddannet pædagoger og ved ikke så meget om, hvordan man skal lave mad, og hvad det kræver at have et køkken, der skal producere mad til børn. Så der var mange ubekendte i starten, som vi måtte lære af på den hårde måde, siger Helle Jensen.

Geografiske forskelle

Bent Egberg Mikkelsen, der er professor på Aalborg Universitet, har undersøgt, hvorfor forældre vælger eller fravælger de her madordninger, og hvad det betyder.

- Servering af mad og ansvaret for mad ligger dybt i os som forældre, og det er ikke noget, man lige laver om på. Men vi kan også se, at der er nogle geografiske forskelle. At man måske tænker lidt mere traditionelt i de mindre landsbysamfund, og man er lidt mere forandringsparate i de store byer.

Om de odenseanske forældre er blevet mere forandringsparate på det her punkt, ved Odense Kommune efter uge 38, når afstemningen er overstået.

Der er både karrysovs, sejfilet og falafel på ugemenuen i Børnehuset Dalumgård.