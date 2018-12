Alternativ fodboldkarriere: Mads jagter den amerikanske drøm

Hartford Athletic er ikke et navn, der klinger særlig velkendt hos fodboldfans, og det er der ikke noget at sige til. Klubben er officielt etableret i 2019. Det vil sige næste år.

Cheftræner bliver den tidligere AaB-målmand Jimmy Nielsen, men hvem der er i spillertruppen er stadig en hemmelighed. Et navn er dog på plads: 20-årige Mads Jørgensen, anfører i Marienlyst, bliver fra årsskiftet en del af den spritnye klub.

Læs også Folk strømmer igen til fodbold - bare ikke i Odense

- Det var da helt vildt spændende at få den besked. Også fordi, at jeg har gået og tænkt, hvad jeg skulle med min fodbold i fremtiden. Så kom muligheden, og jeg tænkte bare: Superfedt, siger Mads Jørgensen.

En særlig oplevelse

Det bliver en særlig oplevelse for Mads Jørgensen at komme til USA. For der kæmper man stadig for at gøre fodbold - soccer - til en af de helt store sportsgrene. Man er godt på vej. Interessen er stigende og derfor dukker der også hele tiden nye klubber op.

Enhver by med respekt for sig selv skal selvfølgelig også have et soccer-hold. Sådan har man tænkt i Hartford, en by med cirka 125.000 indbyggere i Connecticut, bare et par timers kørsel fra New York City.

Det er her, Mads Jørgensen fremover skal betræde græsset - eller kunstgræsset, som det nok bliver. Banen er slet ikke anlagt endnu, for med økonomisk hjælp fra bystyret og ihærdigt arbejde fra lokale erhvervsfolk er man lige nu ved at ombygge byens gamle Dillun Stadium. Tilskuerkapaciteten bliver på omkring 6000, og der er allerede solgt 1000 sæsonkort. Klubben spiller i USL ligaen - ligaen lige under den bedste række, MLS.

Udlever sin drøm

Jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg glæder mig helt vildt og jeg får kuldegysninger, når jeg tænker på det. Mads Jørgensen, kommende Hartford Athletic spiller

- Jeg har kun fået positive reaktioner. Folk synes bare, at det er fedt, at jeg tør tage det step og rejse til USA og kæmpe for det og udleve min drøm. Jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg glæder mig helt vildt, og jeg får kuldegysninger, når jeg tænker på det, siger en glad og storsmilende Mads Jørgensen.

Mads Jørgensen snørrede de første støvler i Glamsbjerg, men har i hovedparten af ungdomsårene spillet på OBs elitehold. Han var blandt andet anfører for U19-holdet.

Læs også Fodbold uden kontanter: Stadion bliver kontantløs

Da han rykkede op som senior, havde han flere tilbud fra danske klubber, men syntes ikke tilbudene passede ham, i forhold til hvad han havde af ønsker og ambitioner på banen. Så det blev istedet til halvandet år i Marienlyst som amatør.

- Jeg har aldrig være tæt på at opgive. Det er det, jeg altid har villet, og som jeg har kæmpet for. Så jeg har slet ikke været i tvivl om det, forsikrer en selvtillidsfuld Mads Jørgensen som svar på, om han har været ved at opgive den professionnelle drøm.

Kontrakt på et år

Nu gælder det Hartford Athletic. Mads Jørgensen har i første omgang fået en kontrakt på et år. Men gør han det godt, er der mulighed for forlængelse.

Han bliver næppe et lige så stort navn som Hartfords mest berømte bysbarn, skuespillerinden Katharine Hepburn. Men mindre kan også gøre det, og Mads Jørgensen tror på sine evner i den nye verden.

- Jeg har en drøm om at spille i en så god række som muligt og at blive så god som muligt til at spille fodbold. jeg har ikke rigtig nogen drøm om, at jeg skal til England eller Spanien, siger Mads Jørgensen

- ... men selvfølgelig kunne det da være fedt at bo i Spanien, tilføjer han med et smil.