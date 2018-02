Mads Langer: - Publikumspriser er altid vigtigst

Musikpriser handler om hæder og anerkendelse. Men anerkendelse kan komme mange steder fra, lyder det fra Mads Langer i TV 2/Fyns livetalk torsdag.

Sanger og sangskriver Mads Langer er allerede anerkendt på forhånd, da han ankommer til dette års Gaffa-prisuddeling i Odeon i Odense torsdag aften.

Før showet går i gang, varmer han op sammen med TV 2/Fyn i en livetalk på Byens Scene i Odeon.

- Jeg tror, den vigtigste anerkendelse er, at man gør noget godt for nogen. Jeg har haft en karriere på otte år, hvor jeg ikke har vundet nogen priser overhovedet. Det har ændret sig på det seneste, men det er langt fra priserne, der gør, at man står op om morgenen og gør det, man gør, fortæller Mads Langer.

I 2017 vandt Mads Langer to Gaffa-priser i kategorierne "Årets Danske Popudgivelse" og "Årets Mandlige Kunstner". I år er han nomineret i tre kategorier ved Gaffa-prisen 2018 og optræder også live på scenen.

Priser kan give problemer

Ifølge musikbladet Gaffa, der står bag Gaffa-prisen, har de et dybfølt ønske om at anerkende de bedste danske musikere.

Men anerkendelsen kan også blive for meget - især inde for specifikke genre. Det mener Lasse Revsbech, der er bassist i dødsmetalbandet Baest.

- Det er dejligt at blive anerkendt, men der er nok nogen inde for vores miljø, der mener, at man sælger sin sjæl, hvis man bliver alt for anerkendt, forklarer Lasse Revsbech og henviser til metalbandet Volbeat.

- Vi vil anerkendes for det hårde arbejde, det er, at spille den genre, vi spiller. Og for at skrive nogle gode sange udover blot at være god til teknik og udførsel, uddyber han.

Med i TV 2/Fyns livetalk var også Anders Skovgaard, producent ved Teater Momentum i Odense, sanger og sangskriver Anja Følleslev og Sidsel Thomasson, chefredaktør på Gaffa. Livetalken varmede op til prisshowet på den røde løber torsdag aften, og publikum blev også inddraget i debatten.

Hele Gaffa-prisen 2018 sendes direkte på TV 2/Fyns Nyhedskanal klokken 20.00 og på tv2fyn.dk.