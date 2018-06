Mads Langer: Tinderbox måler sig med Roskilde og Smukfest

Mads Langer, der optrådte på Tinderbox lørdag, er vild med den fynske festival.

Mads Langer optrådte lørdag klokken 14 på Rød Scene på Tinderbox. Han blev mødt af et publikum, der både sang med på de velkendte sange og lyttede intenst til hans nye musik.

Efter koncerten lagde Mads Langer heller ikke skjul på, at han er glad for den fynske festival.

- Jeg synes, Tinderbox er et stort plus til den danske festivalscene. Der er kommet et international præg på den danske festivalscene, som tidligere primært har været på Roskilde og Smukfest, siger Mads Langer.

Ifølge sangeren er det også et plus, at lokationen er Fyn.

- Det er rart, at der kommet en festival her på Fyn også, som har den der storhed. Det er også dejligt med alle de lokale festivaler, hvor det ligesom er den lokale ånd, man fornemmer, men her fornemmer man ligesom, at man kunne være hvor som helst i verden. Og det er dejligt at være en del af, fortæller Mads Langer.

Havde han selv været på festivalen alle tre dage, var der heller ingen tvivl om, hvilke koncerter Mads Langer havde lyttet til.

- Jeg tror, jeg skulle have set Yungblud. Han er jo også en, der ikke er bange for at sige, hvad han tænker, fortæller han.

- Og Kygo som var her i går, som jeg har arbejdet sammen med, og som jeg kender og synes, at han er en fremragende dj, hvis man skal tage noget fra en lidt anden verden.

Fynske forbilleder

Men det er ikke kun den fynske festival, Mads Langer er glad for. I interviewet med sangeren fortalte han, hvordan han ser op til flere fynske musikere.

- Vi kan starte med Kim Larsen, som på mange måder har været en stor del af min barndom rundt om klaveret derhjemme, hvor vi har sunget Kim Larsen, og jeg synes, at han er en kæmpe sangskriver Og en stor sanger. Han er på mange måder en stor del af det at være dansk, forklarer han og fortsætter:

- Og så vil jeg selvfølgelig fremhæve Mø, som jeg virkelig er stolt af at være meddansker sammen med. Hun har noget helt særligt. Og min gode ven Søren Huss (forsanger i Saybia, red.), som tidligt i min karriere var en slags storebror for mig og tog mig med som opvarmning for Saybia, og jeg synes også, at han har en helt særlig nerve, og i hans nye dansksprogede projekt synes jeg, han rammer noget, der ikke er så meget af for tiden, fortæller Mads Langer.

Råd til unge

Og som Yungblud var Mads Langer heller ikke bange for at sige sin mening og komme med gode råd til unge under interviewet. For ifølge Mads Langer skal de unge lytte til deres mavefornemmelse og ikke til politikerne, når det handler om valg i livet.

- Jeg tror, at hvis jeg skulle give et råd, så er det virkelig at stole på din mavefornemmelse, fordi du er født med den af en grund. Det er, fordi du skal bruge den. Så kan det godt være, at der er en regering, der gerne vil presse dig hurtigt igennem uddannelsessystemet og straffer dig, hvis du ikke gør det, men hvis det føles rigtigt, så lad være. Tag din tid, træk vejret igennem det, så skal du nok finde din vej, siger Mads Langer.