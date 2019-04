Mads Langer topper HCA-festival

Musikken har en central plads på H.C. Andersen Festivals. Således kan publikum se frem til en buket af fine, danske navne, som topper med Mads Langer og Barselona og krydres med hitliste-aktuelle Nicklas Sahl, rapperen Marvelous Mosell og veteran-popgruppen Danser med Drenge (se det fulde program nederst i artiklen).

H.C. Andersen elskede musik, og derfor er det naturligt, at musikken har en stor plads på den odenseanske kulturfestival, skriver H.C. Andersen Festivals i en pressemeddelelse.

- Det er et musikprogram, som vi er meget stolte af. Vores ambition med musikken er at sammensætte en varieret og alsidig palet til festivalens gæster, og det er i høj grad lykkes, siger festivaldirektør Peter Bøgholm og fortsætter:

Nicklas Sahl spiller på Amfiscenen. Foto: PR

- Vi er stolte over, at vi kan tilbyde en fantastisk koncertaften med Mads Langer, Danser med Drenge og Rasmus Walter. Jeg glæder mig også meget over striben af attraktive kunstnere på Amfiscenen, og så bliver det spændende at høre den fynske talentmasse i teltet på Sortebrødre Torv.”

Bank støtter musikken

Det er Sydbank Fonden, som støtter festivalens store koncert i Kongens Have. Og her er områdedirektør Claus Braad Hansen, ikke i tvivl om, at H.C. Andersen Festivals sætter Odense på landkortet.

- Det er med til at brande Odense som en attraktiv by, og den slags initiativer vil Sydbank Fonden rigtig gerne støtte. Samtidig vil vi rigtig gerne være med til at give odenseanerne og fynboerne en fantastisk koncert til en billig penge, og derfor er det helt oplagt at støtte koncerten i Kongens Have, siger Claus Braad Hansen.

Musiktalent på Sortebrødre Torv

Der er ganske givet mange af kunstnerne på Sortebrødre Torv, der drømmer om en dag at stå på scenen i Kongens Have eller på Amfiscenen. Og de er på vej.

Det er spillestedet Kansas City, der står bag Musikteltet på Sortebrødre Torv, der fredag og lørdag byder på nye musikere og up-coming bands fra det fynske talentmiljø.

Nogle har deltaget i det fynske talentudviklingsprogram MudMusic, mens andre repræsenterer noget af det bedste fra det fynske vækstlag, som byder på pop, rock og metal til punk og country.

Billetter til koncerten i Kongens Have koster 139 kroner og kan købes på hcafestivals.dk

Se det fulde musikprogram under billedet.

Barselona spiller på Amfiscenen. Foto: PR

Musikprogrammet på H.C. Andersen Festivals 2019 Onsdag 21. august: Spacemakers, Amfiscenen kl. 20.00 Torsdag 22. august: TBA Fredag 23. august: Mads Langer, Danser med Drenge og Rasmus Walter, Kongens Have fra kl. 16.00

Barselona og Marvelous Mosell, Amfiscenen fra kl. 21.00

Koncert i Musikteltet på Sortebrødre Torv fra kl. 15.00 Lørdag 24. august Nicklas Sahl og Alexander Oscar, Amfiscenen fra kl. 21.00

Koncert i Musikteltet på Sortebrødre Torv fra kl. 15.00