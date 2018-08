Mads og Louise efterlyser bilist efter indbrud: - Vi har købt dig en kage

Onsdag blev der begået indbrud i Mads Thomsen og Louise Baarups hjem. Nu efterlyser de den opmærksomme bilist, der spottede tyvene.

- Vi har spurgt alle i Dyrup. Og ingen ved, hvem manden er, fortæller Mads Thomsen.

Sådan formulerer Mads Thomsen sig to dage efter, at han og hans kæreste, Louise Baarup, kom hjem til et hus, der var brudt op. I forbindelse med indbruddet observede en bilist to mistænkelige skikkelser. Herefter tog han kontakt til politiet.

Kagen er købt

Onsdag kunne TV 2/Fyn fortælle om indbrudet i parrets villa i Dyrup i det sydvestlige Odense. Nu viser det sig, at en bilist så tyvene og kontaktede politiet. Og det vil Mads Thomsen og Louise Baarup gerne påskønne. Derfor har de købt en kage til manden, som ringede til politiet.

- Kagen er købt. Nu mangler vi bare at finde manden, siger Mads Thomsen.

Mads Thomsen oplyser, at der er tale om amerikansk chokoladekage fra et lokalt bageri. Alligevel har parret ikke haft succes med at finde manden.

Manden kom ifølge politiet kørende i en sort bil nær parrets villa onsdag formiddag omkring klokken 11.30. Her spottede han de to indbrudstyve, hvorefter han tog kontakt til politiet.

Politiet ankom, inden tyvene kunne nå at stikke af. Begge blev anholdt i parrets indkørsel. Siden da er den ene af de to anholdte blevet løsladt, mens den anden er blevet fremstillet i grundlovsforhør.