To mænd anholdt efter Dagli' Brugs-røverier på Vestfyn

Opdatering: De to anholdte skal klokken 13.30 fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Odense.

To cirka 18-årige mænd stod mandag omkring klokken 17.50 bag et røveri mod Båring Brugs, hvor de med en kniv truede en kassedame til at udlevere kontanter og cigaretter.

Røveriets karakter fik mandag aften politiet til at bede offentligheden om hjælp til at finde de to mænd.

Senere på aftenen var der endnu et røveri mod en vestfynsk brugs, denne gang gik det ved 20-tiden udover Dagli' Brugsen i Brenderup.

Og sent mandag aften kunne Fyns Politi så anholde to mænd, som de sætter i forbindelse med begge røverier.

- Begge sager efterforskes - og vi ønsker stadig oplysninger fra eventuelle vidner, skriver Fyns Politi på det sociale medie Twitter.

Truede med kniv

I politiets døgnrapport beskriver de, at de to gerningsmænd indfandt sig i brugsen i Båring klokken 17.52, hvor de med kniv truede sig til kassebeholdningen, hvorefter den ene af gerningsmændene gik med i baglokalet, hvor han fik udleveret penge fra pengeskabet.

Den ene af gerningsmændene blev genkendt, inden han fik maskeringen ordentlig på plads, skriver politiet videre i rapporten.

Politiets efterforskningen i brugsen i Båring samt efterfølgende ved røveriet i Brenderup førte klokken 20.33 til anholdelse af en mistænkt person, en 21-årig mand fra Middelfart.

Godt en time senere, klokken 21.45, blev endnu en person anholdt. Der er her tale om en 18-årig mand, der ligeledes er fra Middelfart.

Fyns Politi kan kontaktes på telefon 114.

