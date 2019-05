Taget på fersk gerning: To mænd anholdt med favnen fuld af stjålet værktøj

To mænd brød natten til fredag ind på en byggeplads ved Lillebæltsbroen på Brovejen i Middelfart, hvor de var i fuld gang med at samle værktøj sammen, da de blev afbrudt og anholdt af en politipatrulje.

- De blev taget på fersk gerning, siger Milan Holck Nielsen, vagtchef ved Fyns Politi.

Politiet kunne ud fra overvågningsbilleder se de to mænd på byggepladsen, og derfor kunne de rykke ud og arrestere dem, mens de stadig var i fuld gang med deres uhæderlige ærinde.

- Vi var ret hurtigt på stedet, hvor de var i gang med at samle værktøj sammen fra byggepladsen. Så vi kunne anholde dem på selve byggepladsen, siger vagtchefen.

Han fortæller, at politiet i forvejen kender de to mænd fra tidligere kriminelle handlinger. Den ene af de to er fra Fyn, og den anden er fra Jylland.

Grundlovsforhør

De to mænd sidder nu på politigården. Vagtchefen ved endnu ikke, om de to anholdte kan kædes sammen med tidligere tilsvarende tyverier.

- Nu skal vores efterforskere kigge nærmere på det, og så håber vi at kunne fremstille dem i grundlovsforhør i løbet af dagen, siger Milan Holck Nielsen, der glæder sig over, at de to blev taget på fersk gerning.

- Det er det, vi kalder en god sag, siger vagtchefen.