To mænd idømt lange straffe for besiddelse af våben og sprængstoffer

Ved en politiaktion i december sidste år fandt Fyns Politi våben, narkotika og sprængstoffer på en ejendom på Møllemosevej syd for landsbyen Simmerbølle på Langeland.

Der var i alt 24 forhold i sagen, og det koster nu de to mænd på 26 og 49 år lange fængselsstraffe.

Det fortæller Klaus Lauridsen, der er specialanklager ved Fyns Politi.

- Den 49-årige blev blandt andet dømt for flere forhold for hæleri og for besiddelse af amfetamin og hash med henblik på videresalg. Der blev fundet i alt 23,62 gram amfetamin og 99,9 gram hash på bopælen, siger specialanklageren til TV 2/Fyn.

Sprængstoffer og ulovlige våben

Den 49-årige er idømt fængsel i tre år og ni måneder, og den længere straf skyldes, at han er dømt for flere forhold for ulovlig våbenbesiddelse.

- Han dømmes for den 25. oktober 2018 på sin bopæl at være i besiddelse af en salonriffel med seks skarpe skud i. Det andet forhold omfatter besiddelse af en revolver med 50 patroner. Den var begge tiltalte i besiddelse af den 11. december 2018 på bopælen på Langeland, siger specialanklageren.

Under ransagningen på ejendommen i december sidste år fandt politiet også 500 gram militært plastisk sprængstof på ejendommen. Det forhold er kun den 26-årige blevet dømt for.

Begge mænd udbad sig 14 dages betænkningstid efter domsafsigelsen.

Ved politiaktionen i december sidste år fandt politiet desuden 15.000 kroner på adressen, som nu bliver brugt til at betale sagsomkostningerne.