Det kører på små skinner: Buschaufføren Ib gik på efterløn og blev grebet af modeltogene

- Jeg sagde til mig selv, at jeg ville have noget andet at lave end at sidde og klappe mig selv på lårene. Så jeg tog herud en onsdag aften og blev modtaget af Marius, fortæller han om første møde med modeltogene.

- Jeg gik og kiggede lidt rundt, og så spurgte de, om jeg havde lyst til at køre med togene. Det ville jeg gerne, husker han og siden er han trofast kommet i klubben.

Smilet er ikke til at tage fejl af på den efterhånden garvede togfører, men det er der god grund til.

- Man får et godt venskab med medlemmerne, og det er meget dét, det handler om. Om at have noget fælles at gå op i, forklarer Marius Znyk.