To unge mænd sigtes for voldtægt af 19-årig kvinde

Natten til lørdag omkring klokken tre blev en 19-årig kvinde udsat for voldtægt i Odense. Det fortæller Fyns Politis vagtchef til TV 2/Fyn.

To mænd på 23 og 25 år er søndag blevet fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Odense, efter at de lørdag morgen blev anmeldt for voldtægt.

Nogle timer efter anmeldelsen blev de to mænd pågrebet af Fyns Politi.

De to mænd kræves søndag formiddag varetægtsfængslet.

Vagtchefen hos Fyns Politi ønsker ikke at give yderligere oplysninger i sagen.

Derfor er det endnu ikke klart, hvor overgrebet fandt sted, eller om de pågældende i sagen kender hinanden.

Derudover vides det ikke, hvordan de to mænd forholder sig til sigtelsen.