Venstremand forarget over fynskvalgt partifælle: - Mærkeligt og fordækt

Anonyme spørgsmål om landets regionsrådspolitikere vækker undren og vrede. Jyllands-Posten har kunnet fortælle, at spørgsmålene blev stillet af Venstres sundhedsordfører, Jane Heitmann - og det bekymrer regionernes venstre-politikere.

Regionsrådsmedlem og gruppeformand i Region Syddanmark Bo Libergren frygter, at spørgsmålene er stillet for at skabe splid mellem regionens politikere og befolkningen, efter regionerne er foreslået nedlagt.

- Jeg bemærker særligt, at de er stillet anonymt, og det undrer mig i den grad. Så kan man kun spekulere over, om formålet med at få samlet de her oplysninger er at udstille folkevalgte og prøve at appellere til en lille misundelse.

Han kalder det både "mærkeligt" og "fordækt", at spørgsmålene er stillet anonymt.

- Jeg bliver både forbavset og forarget, når jeg ser en partifælle og politisk kollega prøve at appellere til politikerleden og småligheden, siger Bo Libergren til TV 2/Fyn.

Jane Heitmann har i alt stillet 19 spørgsmål. Langt de fleste handler om regionspolitikernes udgifter, og Bo Libergren konstaterer, at langt de fleste svar ligger tilgængelige på internettet.

- Der er ikke noget mærkeligt i, at når man modtager sine dagsordener elektronisk, skal man bruge en iPad for at kunne læse dem og have dem med til et møde. Hvis man kører til et møde, får man kørselsgodtgørelse. Det er jo arbejdsredskaber, der jævnt hen bliver spurgt til. Meget af det kan findes på regionernes hjemmesider.

- Det er selvfølgelig lettere at bruge embedsværkets tid og ressourcer på det end på selv at gøre et stykke arbejde, men langt de fleste oplysninger, kan man slå op, siger Bo Libergren.

Spørgsmålene Hvilke udvalgsture har regionsråde været på siden 1. januar 2015, og hvad er formålet med hver enkelt tur? Hvor meget tjener de fem regionsrådsformænd, når man medregner øvrige hverv og indkomst i relation til regionsrådsarbejdet, herunder også værdien af tjenestebil? Hvem er de 25 regionsrådspolitikere, der tjener mest på lønnede hverv udover regionsrådsvederlaget? Hvor mange penge har hver af de fem regioner brugt på udvalgsrejser i 2015, 2016, 2017 og 2018, herunder udgifter til kost, drikkevarer og logi? Hvor mange af de 500-800 medarbejdere, der bliver berørt af sundhedsreformen, er administrativt ansatte? Hvor mange regionsrådsmedlemmer er samtidig medlem af et byråd og/eller Folketinget? Hvor mange penge bruger regionerne på taxakørsel om året? Hvor mange regionsrådsmedlemmer har en sundhedsfaglig uddannelse? Hvad svarer vederlaget for et regionsrådsmedlem til per møde? Hvem er de 25 politikere, der har de største indkomster fra hverv og regionsrådsvederlag, og hvor meget tjener de om året? Hvor stor er andelen og antallet af regionernes administrativt ansatte, der arbejder i kommunikations- eller presseafdelingen? Hvad er størrelsen på godtgørelser til landets regionsrådsmedlemmer fordelt på hver region for hvert af årene 2015, 2016, 2017 og 2018, og hvor meget er der blevet godtgjort på henholdsvis taxakørsel, befordring i egen bil, fly, øvrig transport, avisabonnementer, internet, telefon, kurser og konferencer? Hvad har Danske Regioner betalt til Kjeld Møller Pedersen i honorar for oplæg, forskningsprojekter og lignende? Hvor meget anvender regionerne årligt på administration? Hvor mange regionsrådsmedlemmer er fuldtidsbeskæftigede i sundhedsvæsenet? Hvor meget er der blevet brugt på indretning af regionsrådsformændenes kontorer siden 2007 i hver af de fem regioner? Hvor mange penge bruger regionerne på avisabonnementer om året? Hvor mange regionsrådsmedlemmer får stillet en eller flere af følgende ting til rådighed af en af de fem regioner: iPads, avisabonnement, telefon, taxakort og tjenestebil? Hvor meget tjener ledelsen i Danske Regioner, og hvor meget tjener direktøren for Danske Regioner? Se mere

Han understreger, at det ikke er mærkeligt at sætte spørgsmåltegn ved brugen af offentlige midler. Blot ved at gøre det anonymt.

- Hvis man har en god sag, hvorfor stiller man dem så ikke med navns nævnelse? Som sagt, der er ikke noget fordækt i nogen af disse oplysninger. Det, der er mærkeligt og fordækt, er at stille spørgsmålene anonymt, mener han.

TV 2/Fyn har været i kontakt med Jane Heitmann, der tirsdag ikke ønsker at stille op til et TV-interview, fordi hun er på ferie.

Men tirsdag eftermiddag kom hun med en udtalelse på SMS til TV 2/Fyn.