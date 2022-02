A.P. Møller-millioner til unikt naturcenter på Fyn

- Med den meget flotte bevilling fra A.P Møller Fonden, som vi er dybt taknemlige for, er drømmen for områdets udvikling kommet et afgørende skridt videre, siger formanden for Seden Menighedsråd, Jane Marie Jegind.

- Det er jo nok ikke så stort et projekt for A.P. Møller, men det er stort for os, det er rigtig stort, siger Niels Mertz Rasmussen, der også håber, at det vil tiltrække andre fonde.