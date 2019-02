Mæslingeudbrud skaber bekymring på Fyn

I disse dage går ordet mæslinger oftere igen i fynske lægers telefoner og indbakker end normalt.

Mandag konstaterede Statens Serum Institut et udbrud af sygdommen mæslinger i Danmark. Mæslingeudbruddet skaber bekymring hos fynboerne. Det oplever flere fynske læger.

- Vi har mange folk, der ringer, fordi de er usikre på, om de er vaccinerede, fortæller Thomas Kanstrup, der er praktiserende læge i Vissenbjerg.

Her kan du se, hvilke tegn du bør være opmærksom på, hvis du mistænker at være blevet smittet med mæslinger. Tryk på de sorte prikker for at læse om symptomerne. Artiklen fortsætter under grafikken.

Praktiserende læge Michael Hejmadi-Pedersen oplever også, at mange kontakter klinikken i Ferritslev.

- De kimer os ned. Folk er usikre på, om de er blevet vaccineret. Forældre med små børn under 15 måneder spørger, om de kan få vaccineret deres børn.

Siden uge seks er der blevet påvist i alt fem tilfælde af mæslinger rundt i landet, herunder er flere fynboer blevet smittet. Længere nede i artiklen kan du se, hvilke symptomer du bør være opmærksom på.

Ikke alle ved, om de er vaccineret

Lægeklinikkerne oplever, at mange personer henvender sig, fordi de er i tvivl, om de er beskyttede mod mæslinger.

- Folk kontakter os for at få at vide, om vi kan se i journalerne, om de har haft mæslinger, fortæller Torben Luxhøj, der er praktiserende læge i Otterup.

Han fortæller, at det især hos ældre årgange ikke altid er registreret, om folk har haft mæslinger tidligere i livet. Og så er det relativt nyt, at man registrerer folks vacciner elektronisk.

- Det er faktisk primært voksne, som er født før man begyndte at vaccinere, der er usikre, fortæller Thomas Kanstrup.

- Er man i tvivl, om man er vaccineret eller har haft sygdommen, bør man blive vaccineret, siger Torben Luxhøj.

Den anbefaling er i tråd med det, som Statens Serum Institut råder til.

Årgange efter 1987 vil typisk være vaccineret mod mæslinger igennem det almindelige vaccineprogram, hvor man får MFR-vaccinen. Ifølge Statens Serum Institut har vaccinationstilslutningen til MFR-vaccinen generelt været høj, men der vil stadig være op til cirka ti procent af en årgang, der ikke har fået vaccinen.

Forældre vil have børn vaccineret tidligere

MFR-vaccinen gives i vaccineprogrammet, når barnet er 15 måneder og igen ved fireårsalderen. Flere læger oplever dog i disse dage, at forældre spørger, om de kan få deres børn vaccineret før tid.

- Nogle med helt små babyer har for eksempel spurgt om at blive vaccineret før rejser i sommerperioden, fortæller siger Torben Luxhøj.

Og det kan man ifølge Statens Serum Instituit godt vælge at gøre, hvis der er stor risiko for smitte. Man kan vaccinere børn, fra de er ni måneder – i særlige tilfælde fra seks måneder efter lægelig vurdering. Hvis vaccinen gives før 12 måneder, skal barnet stadig vaccineres to gange som normalt i børnevaccinationsprogrammet.

- Hvis der kommer et forældrepar med et barn under 15 måneder, som gerne vil have det vaccineret, så gør vi det. Der sker ikke noget ved at vaccinere. Det sker noget ved at lade være, siger læge Michael Hejmadi-Pedersen.

Der går 14 dage fra smitte til, at man kan opleve de første symptomer. Andre symptomer kommer først senere.