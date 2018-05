Magasin i Odense er åbnet igen efter evakuering

Et defekt køleanlæg var årsag til, at Magasin i Odense lige over middag fredag var kortvarigt evakueret og lukket.

Magasin i Odense var kortvarigt evakueret og lukket først på eftermiddagen fredag. Fyns Politi skrev på Twitter, at et defekt køleanlæg var årsag til evakueringen. Der var tilsyneladende gået hul på køleanlægget og ammoniak var sluppet ud. - Et køleanlæg var utæt og er blevet lavet igen. Der lugtede af ammoniak, men koncentrationen har ikke været høj, så folk er lukket ind igen, oplyser vagtchef ved Fyns Politi, Kenneth Taanquist, til TV 2/Fyn. På Twitter skriver Fyns Politi, at "Magasin har handlet hurtigt, korrekt og konsekvent". Læs også Trafikuheld ramte fredagstrafikken: Tre biler kørte sammen Magasin åben igen. Der har ikke været høje koncentrationer af ammoniak, så ingen burde få ubehageligheder. Magasin har handlet hurtigt, korrekt og konsekvent. #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) May 4, 2018 Magasin Odense evakueret og lukket pga. defekt køleanlæg. Undersøges. Tidshorisont ukendt. #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) May 4, 2018