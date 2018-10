"Magiske Dage" var mere magiske end forventet

Det fik ingen negative konsekvenser, at den magiske Odense-festival var tvunget til at droppe "Harry Potter" i navnet, og derfor kaldte årets festival for "Magiske Dage".

Arrangørerne vurderer nemlig efter den forgangne weekends festival, at der har været op mod 15.000 besøgende.

Det skriver Odense Kommune i en pressemeddelelse.

Kommunens talmagi baserer sig på en række konkrete tal. Således var der blandt andet i trædrejerens værksted 1.791 tryllestave som fandt deres rette ejermand. I Klosterhaven blev der brygget og drukket hele 2.000 bægere børnevenlig trylledrik og 450 kilo slik blev spist af magiske slikmunde, står der i pressemeddelelsen.

Dertil kommer, at 1.250 magikere var til fortællinger i Klosterkirken - hvilket er 450 flere end sidste år. Og i Storms Pakhus deltog 60 hold ved den nye aktivitet: magisk quiz.

Festivalens navneændring havde givet mulighed for, at karakterer fra andre magiske universer prydede bybilledet. Magien levede således i bedste velgående i det kølige, smukke efterår.

Læs også Nordisk mesterskab i Quidditch: - Det er som håndbold på syre

Gæster fra udlandet

Kommunen nøjes ikke kun at bruge magi, når der vurderes deltagerantal. Kommunen tryller også et bud frem på, hvorfra deltagerne kom.

Således skriver kommunen på baggrund af hotelovernatninger og tilmeldinger til de aktiviteter som krævede billet, at en stor del af deltagerne kom udenbys fra.

Således var 80 procent af deltagerne på den zoolomagiske sejltur ikke fra Odense, ligesom der under festivalen også blev talt engelsk, tysk, svensk og norsk i gaderne.