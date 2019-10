Blev afvist i døren: Mahmoud Daoud politianmelder Café Kræz

Mahmoud Daoud valgt at opretholde sin politianmeldse af Café Kræz efter et dialogmøde med caféens ejer.

Det er et udtryk for forskelsbehandling og diskrimination, at han for fjorten dage siden blev afvist i døren til den odenseanske café, mener han.

- Jeg er overbevist om, at jeg ikke måtte komme ind, fordi der måske er en regel på vej om, at der skal være en eller anden kvote for, hvor mange med anden etnisk baggrund der bør være på et diskotek, siger han til TV 2/Fyn.

Mahmoud Daoud, der til daglig er leder på kollegiet Søtofte i Ringe, var i kølvandet på episoden blevet inviteret til et møde med Café Kræzs ejer, Mikkel Søe-Pedersen. Inden mødet havde Mahmoud Daoud meldt Café Kræz til politiet. En politianmeldelse, han har valgt at opretholde.

- Vi havde en god snak. Jeg havde bare en fornemmelse bagefter af, at han forsøgte at bortforklare det og kalde det miskommunikation. Og det, synes jeg ikke, var helt tilfredsstillende, siger han.

- Et eller andet sted havde jeg nok forventet, at han ville tage det lidt mere alvorligt.

Skriftlig forklaring

Ejeren af Café Kræz, Mikkel Søe-Pedersen har 13. oktober afvist over for TV 2/Fyn, at afvisningen havde noget med etnisk herkomst at gøre. Han har dog ikke ønsket at kommentere sagen yderligere.

Café Kræz har givet en skriftlig forklaring til Mahmoud Daoud. Af den fremgår det, at afvisningen ifølge caféen ikke handlede specifikt om Mahmoud Daoud.

- I den står der, at det egentlig ikke er mig, det handlede om, men det var min vens påklædning, der ikke var passende til Café Kræz den aften, men de valgte at sige, at hele selskabet ikke måtte være der, fordi dørmændene mente, vi var for ophidsede, siger han.

Den udlægning kan han dog ikke selv genkende.

- Vi var hverken ophidsede eller grove i munden. Og vi startede med at få en afvisning, lige da vi kom til døren, og de havde kigget på vores ID. Da fik vi en afvisning med en forklaring, der lød "I passer ikke ind", siger han.