Mai Mercado er lettet over anholdelse af svindelmistænkt

Den fynsk valgte socialminister Mai Mercado (K) er lettet over, at det er lykkedes de sydafrikanske myndigheder at anholde den svindelmistænkte Britta Nielsen i en lejlighed i Johannesburg mandag morgen.

- Flugten er forbi, skriver ministeren på Twitter.

- Meget lettet over at høre, at Britta Nielsen er pågrebet. Godt, at det lykkedes politiet.

- Ser frem til, vi nu kan komme helt til bunds i sagen om svindel med millioner af kroner, der skulle være gået til udsatte. Og at de rette bliver stillet til ansvar!, skriver hun.

Efterforskere fra Bagmandspolitiet (SØIK) var til stede under anholdelsen, som blev foretaget af de sydafrikanske myndigheder.

Også justitsminister Søren Pape Poulsen (K) er lettet over anholdelsen og roser politiets arbejde.

- Så klappede fælden! Flugten er forbi. Godt arbejde af SØIK, skriver Søren Pape Poulsen på Twitter.

- Anholdelsen af den hovedmistænkte betyder, at der nu er håb for, vi kan finde resten af de forsvundne millioner. Svindel med vores alle sammens midler skal straffes hårdt og konsekvent.

Tog fra udsatte grupper

64-årige Britta Nielsen er mistænkt for at have svindlet Socialstyrelsen for 111 millioner kroner.

Hun var i 40 år ansat i Socialstyrelsen i Odense, og her mistænkes hun for at have overført penge til sin egen konto.

Pengene er taget fra blandt andet satspuljemidler, der er øremærket til udsatte grupper.

Hun har været internationalt efterlyst i sagen, der kom frem i offentligheden i begyndelsen af oktober.

Danmark sender nu en officiel anmodning om at få Britta Nielsen udleveret, og det glæder Socialdemokratiets socialordfører, Pernille Rosenkrantz-Theil, at næste skridt i sagen nu kan begynde.

- Vist første gang, der er noget at glæde sig over i svindelsagen mod Socialstyrelsen. Glæder mig over, at den hovedmistænkte, Britta Nielsen, er anholdt i et land med udleveringsaftale med Danmark, skriver hun på Twitter.

Mand anholdt - to kvinder sigtet

I sagen er en mand i forvejen anholdt. Han mistænkes for hæleri af særlig grov beskaffenhed, da han menes at have haft en hovedrolle i forhold til at bruge pengene.

Han er ligeledes blevet anholdt i Sydafrika, og han kræves også udleveret til Danmark.

Desuden er to kvinder sigtet for hæleri. Der har ikke været krav om fængsling af dem.

Der er i sagen navneforbud i forhold til de tre hælerisigtede.

