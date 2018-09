Mai Mercado får plads i vigtigt udvalg

Den fynske børne- og socialminister Mai Mercado er kommet med i det udvalg, som skal forme regeringens udspil til en kommende sundhedsreform.

Børne- og socialminister Mai Mercado får mulighed for at sætte konservative fingeraftryk på regeringens udspil til en ny sundhedsreform.

Mai Mercado er kommet med i det ministerudvalg, som under ledelse af statsministeren skal foreberede regeringens oplæg til forhandlingerne om fremtidens sygehusvæsen.

Udvalget består også af finansministeren, økonomi- og indenrigsministeren, sundhedsministeren og innovationsministeren.

Fremtidens sundhedsvæsen

Regeringen vil med udspillet have fokus på, hvilken organisering der bedst kan sikre det nødvendige fokus på et sammenhængende sundhedsvæsen og en gradvis udbygning og kvalitetsløft i det nære sundhedsvæsen.

- Regionerne leverer meget forskelligt, og det synes jeg er uacceptabelt. Det kan ikke være rigtigt, at der skal være så store forskelle på, om man bliver behandlet i Nordjylland eller i Odense. Vi skal have udlignet de regionale forskelle, og vi skal have en bedre koordination. Vi står overfor nogle store udfordringer, især i betragtning af, at vi får fler ældre og flere kronikere, siger Mai Mercado.

Regeringen planlægger at fremlægge sit udspil på den anden side af efterårsferien, hvorefter forhandlingerne kan gå i gang.