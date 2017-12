Mai Mercado: Unge skal slet ikke ind i banderne

Den fynske børne- og socialminister, Mai Mercado (K), vil sætte hårdt ind over for banderne i det kommende år.

Børne- og socialminister Mai Mercado har parallelsamfund som et af sine største fokusområder i det kommende år. På Fyn skal der sættes hårdt ind over for banderne, mener hun, fordi der stadig er bander, der skaber utryghed. Nyeste skud på stammmen er den tyske rockergruppering Gremium MC, der for nylig har etableret sig i Bogense.

- Det vigtigste for mig bliver at få gjort noget ved parallelsamfundene. Lige nu kan vi se, at Black Army har smidt rygmærkerne, men alligevel er der ingen, der tror på, at de ikke opererer som bande.Vi kan se, at Gremium, som er en gruppering, der er kommet oppe i Bogense, presser på, fordi de vil have en del af blandt andet stofmarkedet, og vi kan se, at der stadig er HA'ere i Nyborg. Så der er rigtig god grund til at få gjort noget ved parallelsamfund og få gjort endnu mere ved rockere og bander, siger Mai Mercado.

Tidlig indsats

Mai Mercado mener, at et vigtigt indsatsområde bliver at at få fat i de potientielle bandemedlemmer, inden de overhovedet bliver en del af for eksempel Black Army eller Gremium.

Vi kan se, at Gremium, som er en gruppering, der er kommet oppe i Bogense, presser på, fordi de vil have en del af stofmarkedet, og vi kan se, at der stadig er HA'ere i Nyborg. Så der er rigtig god grund til at få gjort noget ved parallelsamfund og få gjort endnu mere ved rockere og bander. Mai Mercado, børne- og socialminister (K)

- Mit fokus vil være, at de unge slet ikke kommer ind i banderne. Og der skal vi jo starte meget tidligt. Vi skal jo ikke bare have fat i dem, når de er 16 år og har begået hærværk på Bøgetorvet (i Vollsmose, red.) igennem flere år. Vi skal skal heller ikke have fat i dem, når de er ni år og laver lidt ballade. Vi skal have fat i dem langt tidligere. Vi har jo lavet en lov, hvor vi rent faktisk kan tvinge dem i dagtilbud, og det synes jeg er godt, fordi det er sundt at mærke dansk kultur og danske værdier og styrke det danske sprog. Men jeg tror slet ikke, vi er i mål endnu. Jeg kan sagtens se for mig, at vi kommer til at skrue endnu mere. Også på det, der er mine områder, siger Mai mercado.

På med jernhandsken

Læs også Ny bandepakke: Justitsminister hæver strafferammen

Ifølge Mai Mercado kommer et nyt udspil fra regeringen i 2018, der skal sikre, at der bliver sat markant ind over for parallelsamfund. Ministeren tror også, at der kommer endnu en bandepakke i det kommende år.

- Jeg tror godt, man kan sige, at denne regering ikke er bange for at tage fløjlshandskerne af og tage jernhandsken på, siger Mai Mercado.