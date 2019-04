Maiken går udenom plastikken: Det belaster klimaet

Vi er taget med sygeplejerske Maiken Dahlbo ud at handle i et supermarked i Odense. Hun prøver at undgå så meget emballage som muligt, og derfor køber hun altid sine grøntsager i løsvægt.

- Jeg kunne selvfølgelig godt tage de færdigblandede poser med grøntsager, men jeg tager i stedet for de grøntsager, jeg skal bruge, i én plastikpose frem for at købe tre poser, siger Maiken Dahlbo til TV 2/Fyn.

Personligt er det en aktion, jeg har sat i gang, for at tilbyde folk at ændre deres adfærd, fordi det skal gå hurtigere, meget hurtigere, for at få bugt med de klimaudfordringer, som vi har. Frédéric Hamburger, Direktør for LØS market.

Hun er træt af emballage, som fylder hjemme i lejligheden i Skibhuskvarteret i Odense.

- Det er bare noget, som ligger mig meget på sinde. Og det vil jeg gerne prøve at imødekomme, siger Maiken Dahlbo.

Det fleste varer på supermarkedets hylder er dog pakket ind - nogen endda unødigt meget. Vi tog med projektchef Claus Jørgensen fra Forbrugerrådet Tænk i supermarkedet, hvor han fandt mange varer, som var pakket ind i overflødig emballage.

- Her har vi en creme, som er godt emballeret - trippel emballeret faktisk. Her kunne man have skåret ned på emballagen og undværet de to yderste lag, siger Claus Jørgensen.

Emballagespild kontra madspild

Claus Jørgensen pointerer dog, at emballagen ikke altid kan undværes.

- Det er rigtigt vigtigt, at emballagen fungerer, for det gør, at produkter som fødevarer holder længere. Så det er en afvejning af emballagespild kontra madspild, siger projektchefen fra Forbrugerrådet Tænk.

Men unødig emballage belaster klimaet, fortæller Sebastian Mernild, der er professor i klimaforandringer og direktør for Nansen Centeret i Bergen i Norge.

- Vi er inde i et ressourceperspektiv, og hvis vi kan minimere, at de her ting bliver produceret og transporteret fra fabrikken og til forbrugeren, så kan vi også minimere udledningen af CO2 til atmosfæren, siger han.

Læs også Nye flasker i Rynkeby: Nu får du snart pant for din juiceflaske

Indkøbsvognen bliver skubbet rundt af Maiken Dahlbo i supermarkedet i Odense. Hun gør, hvad hun kan for at mindske sit emballageforbrug, men det er ikke altid lige let.

- Så er der sådan noget som mel, men det kommer altid i papirposer. Det, tror jeg ikke rigtig, er anderledes nogen steder, så det er ikke et valg som sådan, fortæller Maiken Dahlbo.

Et alternativ

I København er der et alternativ.

Hos LØS market kan man købe produkter som mel, kaffe, grøntsager og sæbe uden emballage. Butikken har omkring 300 varer i sortimenter, som alle kan købes i løsvægt.

- Personligt er det en aktion, jeg har sat i gang for at tilbyde folk at ændre deres adfærd, fordi det skal gå hurtigere, meget hurtigere, for at få bugt med de klimaudfordringer, som vi har, siger Frédéric Hamburger, der er direktør for LØS market.

Et stigende antal af kunder og en nyåbnet butik mere vidner om et koncept, der tiltrækker danskerne. En af kunderne i butikken er Claus Aarestrup.

- Man køber lige præcis det, man vil have og kan selv pakke det. Det kan jeg vældig godt lide. Og så er det nogle gode gulerødder og grøntsager, siger pensionisten Claus Aarestrup fra København.

Den mulighed er der ikke på Fyn endnu, men det er måske et spørgsmål om tid.

- Vi vil gerne udvide til resten af Danmark og tage de næste store byer som Århus, Aalborg og hvorfor ikke Odense, fortæller Frédéric Hamburger.

En butik med varer i løsvægt ville Maiken Dahlbo elske.

- Det ville helt sikkert være et sted, som jeg kom. Det er lidt hyggeligt at gå og ose iblandt lækre råvarer. Og det synes jeg, det er, når det ikke er emballeret i alt muligt, siger Maiken Dahlbo.