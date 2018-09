Majestætisk, prangende, historisk: Fynsk gods sat til salg

Familien Bernstorff-Gyldensteen har efter 300 år valgt at sætte Gyldensteen Gods ved Bogense til salg.

Drømmer du om mere plads og højt til loftet, så er muligheden nu til stede for at få ønsket opfyldt.

Familien Bernstorff-Gyldensteen har nemlig sat Gyldensteen Gods på Burskovvej på Nordfyn til salg. Familien giver således slip på godset efter, at det har været i familens eje i 13 generationer.

Udover højt til loftet - både indendørs og udendørs - følger der bag de tykke mure ikke færre end 1.600 kvadratmeter bolig med. De mange kvadratmeter er fordelt på 30 rum i to etager.

Dertil kommer et porthus og en stald på henholdsvis 380 og 300 kvadratmeter. Stalden har to hestebokse.

Læs også Bøf-Jensen sætter sin private villa til salg: 28,5 millioner kroner

Det er den fynske liebhaver-ejendomsmægler Lilienhof der står for salget. Slottet er lagt på markedet til en pris på 40 millioner kroner, men så får man også en ejendom med mure der kan fortælle historier fra den gang i 1640, hvor det blev bygget.

Gyldensteen er et renæssancegods, men Lillienhof skriver med rette, at det "minder da også mest af alt om et vaskeægte slot".

Med egen bro

Hovedbygningen er omkranset af en voldgrav med en bro, som blev renoveret sidste år. Indenfor finder man blandt andet en stue, Salen, som både har silkevægge, pejs og stuk. Her har familien Bernstorff-Gyldensteen hygget sig i omtrent 300 år.

Det er dog ikke kun bag de udsmykkede gavle og aldrende mure, man finder noget langt ud over det sædvanlige. Den 83.715 kvadratmeter store grund indeholder en park og en skov.

Et ekstra plus er afstanden til hyggelige Bogense.

Ifølge Boliga er Gyldensteen Gods ikke den eneste af sin slags, der netop nu er til salg på Fyn. Nakkebølle Gods på Sydfyn blev i januar sat til salg, men her skal man have endnu mere op af lommen. Det er nemlig udbudt til salg for 90 millioner kroner.

Læs også Bøfkongen sælger kæmpe jagtejendom til dynekongen

Læs også Filmgård på Sydfyn sat til salg