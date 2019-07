Færre dør af et hjertetilfælde: - Man bliver en smule chokeret, når det går så galt

John Bakkebo Pedersen fra Nyborg er i gang med at dosere dagens medicin, da TV 2/Fyn møder ham. Blisterpakningen med piller vidner om, at han er hjertepatient.

Jeg tror da nok, at man bliver en smule chokeret, når det går så galt John Bakkebo Pedersen, pensionist, Nyborg

For ni år siden var det nær ved at gå galt, da han fik en blodprop i den ene kranspulsåre. Han troede, at smerterne var på grund af havearbejde.

- Jeg fik ondt efter, at jeg havde ligget på maven og malet nede i bunden af lyskassen. Så fik jeg ondt i bagsiden af skulderen, i brystet og i ryggen. Og det varede ved, fortæller pensionisten John Bakkebo Pedersen.

Takket være konen, blev han sendt til lægen og overlevede.

- Så tog de et hjertediagram, et EKG, og så fik jeg at vide, at det ikke var helt smart, det her. Så ringede de efter en ambulance, og så blev jeg fragtet til Svendborg, siger han.

Han fik efterfølgende lavet en ballonudvidelse, og i dag lever han med sygdommen.

- Jeg tror da nok, at man bliver en smule chokeret, når det går så galt, siger nyborgenseren.

Færre dør af et hjertetilfælde

Han er langtfra den eneste, der har overlevet et hjertetilfælde.

En ny rapport fra Danske Regioner viser, at færre i Region Syddanmark dør af hjertesygdomme. Tallene er historisk lave.

Siden 2007 er antallet af personer, der er døde af et hjertetilfælde faldet fra 180 ud 100.000 indbyggere til 120 i 2017. Det giver et fald på 33 procent.

Ifølge overlæge Niels Sandgaard på Hjertemedicinsk Afdeling på OUH skyldes faldet regionens indsats og en hurtig behandling.

- Vi har været utroligt dygtige til at få sat hjertestartere op og opkvalificere ambulancefolkenes primære behandling, så de er specialuddannede. Læger i lægeambulancer, helikoptertransport og lignende gør, at patienterne også kommer hurtigere på sygehusene. Her på OUH har vi igennem mange år opkvalificeret vores behandling, så den i dag er højteknologisk, siger han.

Tove husker ingenting

Tove Rasmussen fra Nyborg oplevede også et hjertetilfælde. Hun fik et hjertestop på arbejdet.

- Efter hvad de siger, for jeg kan ikke selv huske det, sad jeg og talte med en forælder i telefonen inde på kontoret, og så var jeg faldet ned under skrivebordet, fortæller hun.

Takket være livreddende førstehjælp fra en kollega overlevede hun.

- Jeg er dybt taknemlig for min kollega, der kunne førstehjælp, og hvor hurtigt ambulancen kom. Jeg føler, man får livet foræret igen, siger Tove Rasmussen, der er pensionist.

Hun synes, det er betryggende at vide, at færre nu dør af et hjertetilfælde.

- Det er godt at vide, at der er så mange, der gerne vil være med til at gribe ind, hvis der sker noget.

Et aktivt liv

Efter John Bakkebo Pedersens blodprop har han nu lagt dele af sin måde at leve på om. I dag fylder en sund livsstil med masser af motion.

- Jeg svømmer og cykler, og jeg laver gymnastik og spiller badminton om vinteren, siger han.

Det at være hjertepatient fylder ikke i dagligdagen.

- Jeg tænker ikke på det, uden som når du spørger her. Jeg fik at vide, at jeg bare skulle bevæge mig, alt det jeg kunne, og at jeg ikke skulle passe på noget som helst andet end min medicin - så det er jo nemt, siger John Bakkebo Pedersen.