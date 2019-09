Danmark planter træer: - Man bliver glad af beskidte hænder

Jesper Hansen og Malene Skov var blandt de 400, som søndag havde hanket op i deres egen spade for at være med til at plante en helt ny skov i Kauslunde ved Middelfart.

- Man bliver glad af at plante træer og af at have beskidte hænder. Og se, om der forhåbentlig er her om et år, fem år – ti år – stadig, fortalte Jesper Hansen, mens det vrimlede med fynboer i alle aldre omkring ham.

- Der er god stemning, og folk de griner og er glade. Det er også fedt at se, at børn og voksne kan have en fællesaktivitet på en søndag og gå uden for i det gode vejr og snakke på kryds og tværs. Man bliver jo bare glad, lød det fra Malene Skov, mens de to tog en pause fra skovplantningen.

Længe ventet skov

Nicky Christiansen var også troppet op med sin familie. De bliver naboer til den nye skov i Kauslunde.

- Vi mangler nogle områder at færdes i. Der er gode områder at gå. Vi mangler bare lige en skov at samles i også, sagde han til TV 2/Fyn.

Og det var præcis derfor, at Kauslunde-Gamborg Kirke, som ejer jorden, ønskede at give byen en gave i form af en skov, der inviterer til oplevelser. To skoventreprenører vil inden for de kommende måneder plante endnu flere træer på marken. Med tiden skal der også etableres stier og måske endda en skovsø, så de lokale borgere i Kauslunde kan få glæde af skoven som et rekreativt område.

En million træer i Danmark

TV 2/Fyn har arrangeret dagen sammen med blandt andet Growing Trees Network Foundation for at bakke op om TV 2s projekt "Danmark planter træer", som finder sted denne uge og kulminerer i et stort tv-show på lørdag. Målet er at samle penge ind til at plante mindst en million træer i Danmark.

Growing Trees har som mål at plante skov ikke bare i Danmark, men faktisk i hele verden.

- Vi skal jo have plantet mange store arealer ude omkring i verden. Det her det er et startskud. Det gør folk opmærksomme på, at det er det her, der skal til. Starter vi her, så kommer der andre, der følger efter, og så får vi gjort noget, fortalte Kim Nielsen.