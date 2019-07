Mohammad er på sommerlejr for flygtninge med PTSD: - Man gør alt for at se sin familie smile

Mohammad Gomaa finder bolde frem fra en kasse fyldt med legetøj, og snart er legen med lillebroen i gang på den store græsplæne.

- Dem på min alder vil synes, at de ting, vi laver, er lidt barnlige. Men man gør det også for sine søskende og for sin familie. Man vil gøre alt for at se sin familie smile, fortæller 16-årige Mohammad Gomaa.

Han er på sommerlejr for flygtninge, der har PTSD i familien. Mohammads familie er med, fordi der hviler en tung skygge over forældrenes fortid.

Her er sommerlejrens deltagere på vej til vandet. Foto: Malte Jørstad

- Min far flygtede fra Palæstina til Kuwait, før han kom til Danmark. Min mor er fra Algeriet, fortæller Mohammad Gomaa.

- Jeg var der ikke på det tidspunkt, men jeg kan godt sætte mig ind i, at det har været svært for mine forældre. Jeg troede ikke, min far havde det så svært, men han har fortalt mig, at han fik PTSD, da han slap væk fra krigen.

I alt er 20 børn og otte voksne med på lejren, der arrangeres af Red Barnet og Psykiatrien i Region Syddanmark.

Ville ikke tale med nogen

Da Mohammads far, Ashraf Gomaa, kom til Danmark, begyndte han at få det anderledes, fortæller han.

- Jeg havde ikke lyst til at være sammen med andre mennesker. Når du har PTSD, vil du gerne være alene, du vil isolere dig. Det skyldes tortur og alt det, vi oplevede under krigen, fortæller Ashraf Gomaa.

Han er ikke i tvivl om, hvordan lejren hjælper ham.

- Når du er her, begynder du at lære folk at kende. Du møder andre, der har det på samme måde. Men det bedste er, at vores børn er meget, meget glade, siger han.

00:28 Med PTSD kan mennesker bedst lide at være isolerede, fortæller Ashraf Gomaa. Video: Malte Jørstad Luk video

Louise Schwartz, der er afdelingsleder for traume- og torturoverlevere ved Region Syddanmark, fortæller, at sommerlejren ikke skal ses som behandling. Alligevel kan deltagernes erfaringer bruges, når lejren slutter.

- Når man har PTSD kan det være svært at få overskud til at have gode oplevelser med sin familie. På sommerlejren får deltagerne gode oplevelser væk fra dagligdagen, og de kommer i kontakt med den, de var, før de blev syge, siger hun.

- Nogle af de erfaringer, de får på lejren, kan vi trække ind i behandlingen, fordi de får et nyt perspektiv på tilværelsen og begynder at tro på, at der er gode oplevelser derude.

De fleste af lejrens aktiviteter foregår i naturen. Her er en gruppe deltagere taget til den nærliggende havn for at fange krabber. Foto: Malte Jørstad

- Fire dage er ikke nok

Deltagerne på sommerlejren stimler sammen for enden af græsplænen bag det forsamlingshus, hvor de har boet i løbet af ugen. Det er tid til fællesfoto.

Mohammad står sammen med sin familie og smiler til kameraet.

- Jeg er meget tilfreds. Det er lidt sørgeligt at skulle sige farvel, men jeg glæder mig til måske at skulle med næste år, siger han.

Da en stor, blå bus en time senere triller på plads foran huset, er det tid til at finde en plads og begive sig tilbage til hverdagen.

- Fire dage er ikke nok, smiler Mohammad Gomaa, før han forsvinder ind i bussen.

Mohammad Gomaa og hans familie er med på årets fællesfoto, før sommerlejren slutter for i år. Foto: Malte Jørstad

Sommerlejren for flygtningefamilier med PTSD er et årligt initiativ.

Typisk deltager omkring 35 flygtninge hvert år.

Se hele indslaget om Mohammad Gomaas sommerlejr her: