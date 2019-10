Folketinget åbner efter verdens længste ferie: - Man har egentligt aldrig fri

Der er fuld gang i forberedelserne og fuld fart på politikerne, inden de tirsdag skal deltage i den traditionsrige åbning af Folketinget.

Åbningen sker, som den plejer, den første tirsdag i oktober, og er markering på afslutningen af en periode på fire måneder, der ligner verdens længste sommerferie for de 179 folketingspolitikere.

Men hvis man regnede med at falde over politikere på partifarvede håndklæder nær de danske kyster i sommerperioden, så troede man forkert. Perioden er nemlig langt fra en god lang sommerferie for de folkevalgte.

- Man har egentligt aldrig nogensinde fri. Jeg har tit tænkt på, hvordan det må være ikke at have noget at lave. Jeg kan slet ikke forestille mig det. Sådan er det at være politiker, fortæller Folketingets længst siddende medlem, Bertel Haarder.

Men hvad laver politikerne så, når Folketinget lukker i juni?

Folketinget lukker aldrig

Selvom det siges, at Folketinget lukker efter grundlovsdag, så er det ikke helt tilfældet. Officielt lukker Folketinget samme dag som det åbner, nemlig den første tirsdag i oktober.

Ifølge Folketingets Oplysning, markerer Grundlovsdag afslutningen på en periode med planlagte møder i Folketingssalen. Det vil sige, at der i perioden, der typisk varer fra Grundlovsdag til den første tirsdag i oktober ikke er nogle planlagte møder, der skal foregå i folketingssalen.

Og det, er der en helt særlig grund til.

- Regeringen og oppositionen skal have pause til at kunne bearbejde lovforslag. Afslutningen på pausen bliver så markeret med åbningstalen som er den første tirsdag i oktober, fortæller Tim Knudsen, professor emeritus på Institut for Statskundskab på Københavns Universitet.

Selvom folketinget er lukket, så betyder det altså ikke, at vi ikke laver noget. Bertel Haarder (V), Folketingets længst siddende medlem



Udover forberedelse til næste folketingsår, så er ingen andre møder, end dem i folketingssalen, aflyst.

De 25 udvalg i Folketinget afholder nemlig stadig møder i perioden, og det fortsætter de typisk med helt indtil juli måned.

Derudover skal det årlige finanslovsforslag fremsættes senest den 1. september, så der er flere ekstraordinære møder både i august og i september, der bliver brugt på at forberede og diskutere forslaget.

Det vigtigste arbejde

Udover utallige udvalgsmøder, står der også andet i de folkevalgtes kalendere, i løbet af sommerperioden.

- Man skal huske på, at vores vigtigste arbejde, det er ikke nødvendigvis at sidde og glo inde i Folketinget. Det er at komme ud i landet. Det er blandt andet, det vi kan, når Folketinget er lukket, siger Folketingets Bertel Haarder.

Politikerne har i sommerperioden mere tid til at pleje både deres parti, udvalg og deres vælgere mere, end de har i vintersæsonen.

- I mit parti, Venstre, har vi har haft masser af møder og valgt ny ledelse og så videre. Så der har været nok at gøre. Jeg har også været på den ene turné efter den anden, ofte med 2-3 møder i rap, forklarer Bertel Haarder.

- Selvom Folketinget er lukket, så betyder det altså ikke, at vi ikke laver noget, siger Bertel Haarder.

Et fuldt funktionsdygtigt Folketing Det skal til enhver tid være muligt at indkalde Folketinget til møde. Folketinget skal være fuldt funktionsdygtigt, hvis det skulle blive nødvendigt at holde møder i salen i sommerperioden. Når Folketinget går ind i en mødefri periode, er det ikke sikkert, at alle folketingspolitikere kan samles til en eventuel afstemning. Derfor er det muligt at lave gyldige afstemninger, med helt ned til 90 deltagende folketingsmedlemmer.



Hvis der er en væsentlig skævhed i forhold til Folketingets oprindelige procentvise fordeling, så har blokkene en ‘gentlemens agreement’ - hvis der er ti fra blå blok, der ikke kan deltage, skal tilsvarende ti fra rød blok også tages ud af afstemningen. Kilde: Folketingets Oplysning Se mere

