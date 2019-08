Succesfuld ø-festival: - Man kan godt regne med, at der bliver Avernax igen næste år

Den lille festival Avernax sluttede søndag formiddag sin tredje udgave på Avernakø med morgenmad til festivaldeltagerne.

Alt tyder på at Avernax nummer fire også bliver en realitet. Det vurderer i hvert fald fynske Laura Kjeldbjerg, der er en af de i alt ni personer bag festivalen.

- Vi er tilfredse. For for første gang har vi selv haft overskud til at nyde det lidt, blandt andet fordi vi i år har haft flere til at hjælpe os, siger Laura Kjeldbjerg, der fortæller at der i år har været omkring 600 betalende gæster på festivalen.

Avernax adskiller sig på mange måder fra landets øvrige festivaler. Blandt andet ved at være en all-inclusiv festival, hvor mad, vin og øl er en del af billetprisen.

Om det var solen eller ej, så var gæsterne lidt mere tørstige i år, end der var budgetteret med.

Arrangørerne lagde ud med at have omkring 7.000 liter øl, men måtte undervejs lave en optankning til i alt 9.000 liter.

Kun få byger

I modsætning til weekendens meget store festival i Skanderborg, så var Avernax ikke plaget af voldsomme regnskyl, men blev kun ramt af få byger.

Til gengæld måtte gæsterne søndag have lidt tålmodighed med at komme tilbage til fastlandet og hjem, fordi det blæste for meget til at den skonnert, der var lejet til transport, kunne sejle.

- Men så sejlede færgefolkene nogle ekstra ture og hjalp på den måde, fortæller Laura Kjeldbjerg.

Musikprogrammet på årets festival bød blandt andet på Folkeklubben og en ifølge arrangørerne meget rørende koncert med Alberte lørdag aften.

Alle ni arrangører kommer oprindeligt fra Fyn. For nogle år siden fik den ide om at holde en musikfestival på Avernakø, og efter en vellykket første udgavei 2017 har de holdt ved.

Laura Kjeldbjerg fortæller, at festivalen for en sikkerheds skyld har booket lydfolkene til samme weekend næste år, fordi man regner med at fortsætte eventyret på den lille sydfynske ø.

- Jeg tror godt, man kan regne med, at der bliver festival igen næste år, siger Laura Kjeldbjerg.