Uperfekte Katinka hyldet på Heartland: - Man kan sagtens blive ved med at være i tvivl

Kunst-, kultur- og musikfestivalen Heartland bliver ofte drillet lidt med, at den er måske endda lidt for politisk korrekt. Bæredygtig, lidt elitær, afslappet på den fede måde.

Og selv om den danske rockpopkvartet Katinka, der lørdag eftermiddag spillede en anmelderrost koncert på festivalen, med egne ord passer skræmmende godt ind på netop denne festival, så mener de på ingen måde, at de går efter at være bevidst hippe og med på de nyeste trends.

Man kan sagtens blive ved med at være i tvivl. Skræmmende meget. Katinka Bjerregaard

- Jeg kan godt lide det der med, at vi ikke er det der band, som er blevet skabt af en manager og en producer for at tjene penge. Vi er bare os selv, og vi er fire meget forskellige mennesker, siger bandets forsanger, Katinka Bjerregaard, til TV 2/Fyn efter koncerten.

Men de har noget at komme med - og de forlanger omvendt også noget af deres publikum.

Læs også Anmelderne er helt enige efter rock'n'roll-brag: Raconteurs’ magtdemonstration går over i Heartland-historien

- Vi vil gerne have, at folk stopper op og lytter. Det er ikke sådan musik til klokken et om natten. Vi giver noget, og så skal folk også give noget. Der tror jeg, at Heartland er et godt sted at gøre det, siger Katinka Bjerregaard.

Tvivl som grundelement

Bandet lægger meget vægt på, at de er netop det - et band - også selv om de har taget navn efter sangerinden Katinka Bjerregaard. Teksterne i rigtig mange af Katinkas sange tager udgangspunkt i Katinka Bjerregaards eget uperfekte liv. De kredser om temaer som usikkerhed, sex, kærlighed, depression, mobning og at føle sig udenfor. Tidligere har hun haft en depression og fortalt åbent om lykkepiller.

- Man kan sagtens blive ved med at være i tvivl. Skræmmende meget. Men jeg tror også, at det handler om at acceptere den der tvivl. Acceptere at man ikke kan være det hele hele tiden. Det giver en ro, egentlig, at ja, der er ikke nogen alder for ikke at være i tvivl. Det er folk altid. Man er aldrig helt perfekt, siger Katinka Bjerregaard.

Læs også Nøgen mand smadrer kæmpe, lysende kunstværk

Men hvad så, når man pludselig har slået igennem, er blevet etableret stjerne, har fået styr på parforholdet - og endda er højgravid? Forsvinder brændstoffet og det kunstneriske fundament så?

- Altså, jeg skal have tvillinger. Jeg tror ikke, jeg bliver happy-happy, ærligt talt. Jeg bliver nok mere søvnløs og trænger virkelig meget til druk, siger Katinka Bjerregaard med et grin.

(Artiklen fortsætter under videoen)

04:17 Hør en akustisk version af nummeret "2.000 meter i frit fald." Luk video

- Det er et grundvilkår ved Katinka, at hun er melankolsk. Det tror jeg ikke kommer til at ændre sig. Så hele grundpræmissen for bandets eksistens kommer ikke til at ændre sig, siger Marie Hageltorn, der er korsanger i Katinka.

Går ikke i hi

Faktisk kan der komme noget helt andet og nyt ud af Katinka Bjerregaards barsel fra bandet, mener trommerslager Tobias Pedersen.

- Der er jo ikke nogen grund til, at vi andre bare går i hi. Vi kan jo prøve alt muligt af, så det kan være, der kommer noget anderledes ud af det på den anden side. Der er kun spændende ting ved det, siger Tobias Pedersen.

Læs også Masser af flotte stemningsbilleder: Se Heartland Festival fra oven

Det udviklende perspektiv og mulighederne i forsangerens lykkelige omstændigheder har også bandets fjerde og sidste medlem, guitarisk Simon Ask.

- Når man sidder og knokler i otte måneder med et album, så er det jo også ideen om,at man laver et nyt album. Så hvis det ændrer sig, så ændrer det sig forhåbentlig til noget, der også er godt. Det er jo røvkedeligt at gentage det samme album hver gang, siger Simon Ask.