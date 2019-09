Arkadens nye investor: - Man skal lære af de hårde tider

Tahir Siddique går rundt mellem nye møbler, plantekasser, der langsomt fyldes med friske blomster og håndværkere i fuld gang med at gøre det sidste i stand. For han er den nye investor i Arkaden, som snart åbner op for offentligheden igen.

Læs også 10 ud af 11 bodejere vender tilbage til Arkaden: - Jeg ved ikke, om jeg kan tjene penge på det

- Alt det her bliver selvfølgelig malet, og der kommer et rum mere her, siger Tahir Siddique begejstret, mens han viser rundt i bygningen.

Den nye investering føles godt i maven, og han glæder sig til at se dørene blive slået op og gæsterne strømme ind for at nyde maden og hygge sig i hinandens selskab. Men han husker også sig selv på at være taknemmelig for det hele. Det har en fortid med modstand lært ham.

Hvad skete der egentlig med Arkaden? 7. december 2017: Efter at have stået tomt i mange år er det tidligere nattelivstempel Arkaden genopstået som Arkaden Food Market. Alle boder var udlejet, og klokken 16 fredag den 7. december var Arkaden klar til at åbne dørene for offentligheden for første gang. 31. juli 2019: Arkaden Food Market begæres konkurs. 5. august 2019: Bodejerne får lov til at hente deres ting mellem klokken 12 og 14. Det efterlod nogle rådvilde bodejere, der ikke vidste, hvad der skulle ske med deres ting. 8. august 2019: Arkaden kommer for skifteretten. Kurator blev Flemming Hartvig Pedersen, der også var advokat for hovedkreditoren Karsten Bill Rasmussen, der ejede Arkaden. 1. september 2019: Tahir Siddique underskriver den femårige lejekontrakt og planlægger at åbne et nyt street food marked i Arkadens lokaler omkring 1. oktober. 25. september 2019: 10 ud af 11 bodejere vender tilbage til Arkaden sammen med Tahir Siddique, der lader dem komme tilbage uden at betale depositum. Se mere

Kommer fra trange kår

Tahir Siddique er født og opvokset i Brøndby, hvor familien levede under trange kår. Selv siger han, at de ikke havde mange penge dengang.

- Når jeg kigger tilbage på den tid, så tror jeg faktisk, at det har været meget sundt. Jeg er glad for, at jeg har det med mig, forklarer han.

Og nu kan han kigge på Arkaden, der lige så stille er ved at blive et spisested igen efter konkursbegæringen i august. Fortiden tager han med sig igennem det hele, og det gør det ekstra specielt.

00:25 Tahir Siddique fortæller, hvad gæster kan komme til at opleve i Arkaden udover madboderne. Video: Alex Syrik Luk video

- Jeg er ekstremt taknemmelig for det, jeg har opnået, og jeg kan ikke takke nok for det, jeg har, siger Tahir Siddique.

Husker fars ord

Det er ikke nyt for Tahir Siddique at gå ind i projekter. Siden slutningen af 1990’erne har han nemlig arbejdet som iværksætter med både de opture og nedture, som sådan et job bringer med sig.

- Jeg har i en periode sovet i et lille kontorlokale, fordi vi arbejdede døgnet rundt, husker han.

Læs også Arkaden kan genåbne med streetfood

Han fik langsomt startet en virksomhed op og stod inden længe med 80 ansatte i fire lande. Alt det måtte dog stoppe, da han blev skilt og pludselig stod uden noget på lommen og skulle til at starte forfra igen.

Når han tænker tilbage på den tid, er der dog også en særlig stemme, som bliver ved med at give genklang i hans hoved.

00:19 Tahir Siddique viser rundt i et af de nye områder i Arkaden. Luk video

- Min far sagde altid til mig: ”Tiderne er aldrig ens, de skifter”. Så man skal lære af de hårde tider, når man kommer til de gode tider og ikke glemme det, siger han.

Faderens ord tog han med sig, da han besluttede sig for at investere i Arkaden. En beslutning, som han ikke var længe om at tage, men som føltes helt rigtig. Han kunne nemlig se en forretning i stedet og sprag ud i det uden at tænke videre over det.

Hjalp bodejerne tilbage

Tahir Siddique går en tur rundt i Arkaden og betragter forberedelserne til åbningen.

- Det ser flot ud. Jeg kan godt lide det, siger han og roser den kvinde, der netop er ved at sætte røde blomster op i plantekasserne langs boderne.

Blomsterne står foran den gang, hvor alle bodejerne snart vil sælge med igen. Foto: Alex Syrik

Da Tahir Siddique investerede i madmarkedet, var det med en uvished om der overhovedet var bodejere til at udfylde stedet bag de nye blomster. Men nu har ti ud af elleve besluttet sig for at vende tilbage efter en særaftale med Tahir Siddique.

- De var alle sammen lidt bitre. De havde en sund forretning, men har mistet mellem 60.000 og 80.000 kroner i depositum, så jeg kan godt forstå dem. Derfor har jeg sagt ja til at tage dem ind, uden de skal betale depositum, fortæller han.

I hovedet vender Tahir Siddique endnu engang den tid, hvor han selv stod som en iværksætter, der havde mistet alt, meget lig den situation, som de mange bodejere har stået i siden Arkadens konkurs.

- Det betyder alt, at de her ti bodejere er med i det. Det betyder at de tror på konceptet, og det betyder, at de har haft en forretning her. De er alle sammen super glade for, at vi åbner op igen, smiler han.

Læs også Vil åbne om mindre end en måned: Men Arkaden mangler stadig aftale med bodejere

Sundt at møde modstand

Både de trange kår i barndomshjemmet og nætterne på kontorlokalets gulv har sendt Tahir Siddique stærkere ud på den anden side.

Min far sagde altid til mig: ”Tiderne er aldrig ens, de skifter”. Så man skal lære af de hårde tider, når man kommer til de gode tider og ikke glemme det. Tahir Siddique, Arkadens nye investor

- Jeg tror, at det er sundt for mange mennesker at møde modstand. Det lyder måske lidt forkert i nogens øre at sige sådan, men hvis man kommer igennem det og ud på den anden side, så har man den ballast med videre. Hvis man har levet uden ret meget, så sætter man ekstra pris på det, når man har det. Det har jeg lært af mine forældre, siger han.

Nu står han midt i Arkaden, et sted der de næste fem år er hans på papiret. Han er god til at minde sig selv om at være taknemmelig, men det er også vigtigt for ham ikke at tage noget for givet. Det håber han at kunne give videre til sine børn, ligesom hans far gjorde det til ham.

- Jeg ved, at man kommer langt med hårdt arbejde og tager ikke der her for givet. Hvis jeg har givet mig 100 procent i et projekt, så kan jeg ikke give mere. Og jeg er taknemmelig for det her, understreger Tahir Siddique og kigger sig omkring i Arkaden, der snart er klar til at byde folk velkommen indenfor igen.

Tahir Siddique har en god fornemmelse i maven, når han går rundt og kigger på Arkaden, der snart er klar til at åbne op som street food igen. Foto: Alex Syrik