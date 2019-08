Rådmand om Venstre-forslag: Man skal passe på, man ikke kører politisk plat på en tragisk sag

Søren Windell (K) afviser, at man i Odense Kommune skal iværksætte en systematisk afdækning af medicinhåndtering på de kommunale bosteder.

Det sker i kølvandet på, at TV 2/Fyn tirsdag og onsdag har kunnet fortælle om en sag fra Botilbuddet Fangelvej i Odense, hvor en 50-årig kvinde i maj døde, sandsynligvis af medicinforgiftning.

Onsdag foreslog Venstres medlem af ældre- og handicapudvalget Sanne Skougaard Andersen netop en systematisk afdækning, men udvalgsformand Søren Windell mener ikke, at det er en god idé.

- Man skal passe på, man ikke kører politisk plat i en situation, der er så tragisk som den her. Vi har forskellige systemer, der tager sig af det her. Vi har nogle medarbejdere, som har lange uddannelser, og som er autoriserede til at gøre det her, siger han og fortsætter:

- Det er ikke noget, vi som politikere og som lægfolk ved noget som helst om. Det skal vi stole på, at vores ansatte har styr på derude. Men vi tager gerne en snak om det i udvalget, siger han.

Læge blev ikke underrettet

Den 50-årige kvinde, der i maj omkom på Botilbuddet Fangelvej, fik medikamentet Leponex, som indeholder stoffet Clozapin, der kan være livsfarligt, hvis instrukserne for medicinen ikke bliver fulgt.

Kvinden havde i dagene op til hendes død fortalt til personalet, at hun havde kvalme og havde kastet op. Det blev også registreret, at hun så dårlig og bleg ud, og at hendes øjne var matte. Alligevel blev bostedets læge ikke kontaktet.

- Efter at have set sagen på TV 2/Fyn har jeg bedt forvaltningen om, at vi får en systematisk afdækning af medicinhåndtering på samtlige af vores bosteder her i Odense, samt at vi til vores næste møde i Ældre- og Handicapudvalget får medicin op som et punkt, og hvordan medicinhåndtering generelt foregår. Og i forhold til eventuelle fejl og mangler, hvordan det afdækkes, sagde Sanne Skougaard Andersen onsdag til TV 2/fyn.

Udvalgsformand: De ansattes ansvar

Sagen har ført til tre fyringer på botilbuddet. Sanne Skougaard Andersen gjorde det onsdag klart over for TV 2/Fyn, at hun ikke mener, ansvaret ligger hos enkelte medarbejdere.

Den opfattelse er Søren Windell dog ikke enig i. Han fastholder ligesom kommunens ældre- og handicapchef Kim Bøg-Jensen, at ansvaret ligger hos de fyrede ansatte.

- Det er jo nogle medarbejdere, der ikke har levet op til det ansvar, de har. Ikke har levet op til den faglighed, de burde have i det her tilfælde. Og det har altså den konsekvens, at så har man ikke et job længere, siger han.

