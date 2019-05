Vælgerne i tvivl om Hønge-støtte: - Man skal spille med åbne kort

Karsten Hønge fik 19.687 personlige stemmer til europaparlamentsvalget søndag. Det betød, at han sammen med Margrethe Augen blev valgt ind i europa parlamentet.

Det har med lynets hastighed udviklet sig til at blive et kæmpedilemma i Danmark og på Fyn, da Karsten Hønge både stillede op til folketingsvalget og europaparlamentsvalget.

Karsten Hønge meddelte mandag, at han valgte at droppe sit kandidatur til EP-valget på trods af, at næsten 20.000 mennesker stemte på ham.

- Det er frem og tilbage hele tiden. I fjernsynet i går der lød det som om, at han fremlagde det sådan, at han havde gjort sine vælgere en tjeneste. Det synes jeg virkelig ikke er i orden - man skal spille åbne kort, og det har han ikke gjort. Det er altså lidt lumpent, siger Elizabeth Lord, som er pensionist og SF’er.

Karsten Hønge satser derfor fuldt ud på at komme i Folketinget, og det bakker de op om hos SF Ungdom.

- Jeg forstår udmærket, at folk må være oprørte over det. Men jeg ser hellere, at vi sender en person til EU, som brænder for det og har drømt om det fremfor en person, der i stedet kan gøre en forskel i Folketinget, siger Simon Skaaning Guldbrandsen, som er formand for SF Ungdom på Fyn.

Karsten Hønge indrømmer, at det er noget rod

Da Karsten Hønge valgte at stille op til både folketingsvalget og europaparlamentsvalget, vidste han godt fra starten af, at han ikke kom til at sidde begge steder. Man må og kan nemlig kun sidde ét sted.

Så hvorfor overhovedet stille op til begge valg?

- Jeg har deltaget i mange valg i mit liv, hvor målet ikke var, at jeg selv skulle vælges, sagde Karsten Hønge tilbage i den 13. maj til TV 2/Fyn.

Nu indrømmer han dog, at det hele er lidt noget rod.

- Jeg kan faktisk virkelig godt forstå, hvis der er nogen der knurrer af det her. Jeg skal og vil ikke have topkarakter for det her, siger Karsten Hønge til TV 2/Fyn.

I stedet for Karsten Hønge skal Kira Marie Peter-Hansen til Bruxelles, og det bakker SF Ungdom også op om.

- SFU Fyn bakker selvfølgelig 100 procent op om beslutningen om Karsten Hønge og ser selvfølgelig frem til, at Kira skal kæmpe sagerne i Europa-Parlamentet og ser frem til, at Karsten forhåbentlig kommer i Folketinget.

“Vikaren fra helvede”

Peter Ellekjær fra Odense er dog ikke lige så begejstret og tilgivende som SF Ungdom.

- Faktisk ville jeg stemme SF, og havde også overvejet at stemme på "vikaren fra helvede", men eftersom han faktisk ikke selv vidste, hvad han ville, så gik min stemme altså til en anden. Om jeg kommer til at stemme på ham fremover afhænger helt af, om han kan finde ud af, hvad han vil, siger Peter Ellekjær til TV 2/Fyn.

