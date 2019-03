Jørgen Hinkes søn: - Man vil ikke opdage, at han er hjerneskadet

Den forsvundne Jørgen Hinkes søn, Rasmus, er ked af, at hans fars tilstand kan opfattes forkert.

Det har hele søndagens fremgået af efterlysningerne af hans far, at Jørgen Hinke er hjernskadet.

Det er sandt nok, men det giver et forkert billede af den 83-årige bortgåede mand:

- En udenforstående vil formentlig ikke opdage, at han er er hjerneskadet, forklarer Rasmus.

Han fortæller, at hvis hans far er træt kan han godt virke lidt konfus - men den hjerneskade, som han er opereret for, vil man ikke opdage:

- Han er mere en mand der bare gerne vil snakke med folk. Måske har han mistet overblikket, men han er jo bare en gammel mand, siger Rasmus og tilføjer:

- Vi er superglade for den opbakning i oplever borgerne i Faaborg.

Rasmus har selv ledt efter sin far og har blandt andet kørt rundt i området omkring Faaborg.

200 borgere leder efter Jørgen Hinke

Ved 15-tiden gik et par hundrede frivillige i gang med en eftersøgning i Faaborg bymidte, på havnen og ved virksomheder.

Ved 17.30-tiden var der endnu ikke nyt i eftersøgningen.

Hvis man ser den 83-årige dårligt gående Jørgen Hinke skal man henvende sig til Fyns Politi på telefon 114.

Signalement

Jørgen Hinke er er dårligt gående. Han beskrives således:

Mand, etnisk dansk, cirka 180 centimeter høj. Han er slank og vejer omkring 80 kilo. Han har hvidt skæg og bærer briller.

Da han forlod sit hjem var han iført sort mellemlang skindjakke og sorte joggingbukser. Han havde desuden bare tæer og var iført et par Ecco-sandaler.