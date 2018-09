Nyt stenkast anmeldt til Fyns Politi

Fyns Politi får mange anmeldelser fra fynboer, der fortæller, at de har været vidne til et stenkast på motorvejen. Tirsdag aften fik politiet endnu en opringning om et stenkast fra en motorvejsbro på Fyn.

Tirsdag aften fik Fyns Politi en henvendelse fra en mand, der mente, at han havde været vidne til et stenkast fra Søndersøvejs vejbro over Fynske Motorvej. Det oplyser Thomas Bentsen, der er vagtchef ved Fyns Politi. Klokken 20.31 tirsdag ringer en mand ind og fortæller, at han har set to mørkklædte mænd stå på en vejbro og kaste sten ned på motorvejen Thomas Bentsen, vagchef ved Fyns Politi - Vi får faktisk mange henvendelser omkring stenkast fra vejsider og vejbroer over motorvejen. Men mange af dem viser sig at være tilfælde af stenslag og ikke stenkast, fortæller vagtchefen. Ifølge ham er antallet af henvendelser steget meget efter, at der er kommet så meget opmærksomhed omkring stenkastene fra vejbroerne på Fynske Motorvej. Læs også Kast fra fynsk bro: Politi efterlyser flere personer Ingen sten at finde Anmeldelsen, som Fyns Politi modtog tirsdag aften, er ifølge vagtchfen ikke en enestående henvendelse. Men derfor bliver hver anmeldelse alligevel undersøgt. - Klokken 20.31 tirsdag ringer en mand ind og fortæller, at han har set to mørkklædte mænd stå på en vejbro og kaste sten ned på motorvejen, fortæller Thomas Bentsen. Anmelderen fortæller også, at han har set stenene, der blev kastet, ligge i kanten af motorvejen. Læs også Gerningsmand planlagde kast fra motorvejsbro Fyns Politi kører med det samme ud til den vejbro, som det drejer sig om. Men da de kommer frem, er der intet mistænkeligt at se. - Der er hverken sten i vejkanten eller nogle andre tegn på, at der er fundet et stenkast fra en motorvejsbro sted, oplyser vagtchefen til TV 2/Fyn. Politiet undersøger både broen inden og efter den pågældende vejbro for mistænkelige ting. Men der er intet at finde. - Det kan have været et stenslag, der er kommet bag på bilisten eller noget helt andet, siger Thomas Bentsen. Men et stenkast var der ifølge vegtchefen højst sandsynligt ikke tale om denne gang.