Dødsbrand: Mand omkommet i lejlighed

En 57-årig mand er mandag morgen brændt inde i sin lejlighed på Skjoldsvej i det vestlige Odense.

Tidligt mandag morgen er en 57-årig mand afgået ved døden under en brand i sin lejlighed.

Klokken 6.59 blev Beredskab Fyn kaldt ud til etagebygningen på Skjoldsvej i Odense.

- Vi kommer derud med fuld styrke og får ret hurtigt adgang til lejligheden. Manden bliver hjulpet ud, men der var desværre ikke så meget at gøre, fortæller Beredskab Fyns indsatsleder Anders Højhus Andersen.

Både lægebil og ambulance var til stede, da manden blev erklæret død.

Indsatslederen mistænker, at rygning var årsag til dødsbranden. Fyns Politis efterforskere arbejder på at finde ud at præcist, hvordan branden er opstået.

Branden begrænsede sig til mandens lejlighed, men Beredskab Fyn valgte alligevel at evakuere de øvrige beboere i opgangen, mens brandslukningen stod på. De kunne hurtigt vende tilbage til deres hjem.

