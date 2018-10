Mand der udløste stor politiaktion sigtes for hæleri

Den unge mand, som kørte den sorte, stjålne Volvo, der fredag udløste en stor politiaktion, er blevet sigtet for hæleri.

Det bekræfter mandens advokat, Asser Gregersen, over for DR Nyheder, mens Københavns Politi ikke vil fortælle, om der er rejst sigtelser i kølvandet på den store aktion, der lammede store dele af landet.

- Han blev sigtet for at være kommet i besiddelse af den sorte Volvo. Han blev ikke sigtet for andre ting hverken brud på færdselsloven, terror, kidnapning eller noget som helst organiseret, siger advokaten til DR Nyheder.

Den unge mand erkender sig skyldig i sigtelsen.

Store dele af landet blev lammet, da den usædvanligt omfattende aktion fredag eftermiddag og aften spærrede danske motorveje, lukkede broer og påvirkede færgetrafikken til Sverige og Tyskland.

Baggrunden for det høje alarmberedskab var PET's frygt for angreb mod specifikke enkeltpersoner i Danmark.

En udvikling fredag med en sort Volvo, der var stjålet i Sverige, betød, at politiet mente, at truslerne var tæt på blive ført ud i livet.

Derfor blev den sorte Volvo V90 efterlyst fredag eftermiddag, og en storstilet menneskejagt blev skudt i gang.

Volvoen blev senere fundet på Sjælland, og det hele viste sig at være en misforståelse. Personerne i bilen havde intet med trusler at gøre.