Mand dømt for børneporno: Slipper for fængsel

Retten i Odense har mandag idømt en 43-årig mand fra Odense 60 dages betinget fængsel. Manden er dømt for besiddelse af flere end 3.600 film og billeder med børneporno.

Det skriver fyens.dk.

Manden skal underlægge sig tilsyn af Kriminalforsorgen og frivilligt gå i behandling for narkomisbrug. Gør han det, undgår han til gengæld at ryge i fængsel.

Allerede i januar erkendte den 43-årige at have hentet børnepornoen. Dengang var der tvivl om omfanget, og derfor er sagen først afgjort nu.

Børneporno

De 3.600 billeder og film fordeler sig på tre kategorier, hvor kategori tre er den groveste form for børneporno.



Manden er dømt for:

2.592 fotos og 34 filmsekvenser i kategori et.

845 fotos og 85 film i kategori to.

47 fotos og fem filmsekvenser i kategori tre.