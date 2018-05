Mand dømt efter to års tyverier fra nedlagt fabrik

I løbet af en periode på to år fra september 2015 til oktober 2017 lykkedes det fire personer at stjæle inventar for over én million kroner fra den nedlagte fabrik på industrihavnen i Nyborg, hvor Andresen Towers holdt til frem til en konkurs i sommeren 2015.

Det skriver Fyens.dk.

Avisen beretter, at en 28-årig mand nu er dømt til psykiatrisk behandling for sin medvirken til indbruddene og for at have stjålet en trailer, der blev brugt til at fragte blandt andet værktøj og designermøbler væk.

I stedet for en almindelig fængselsstraf blev manden dømt til psykiatrisk behandling i op til fem år, da en mentalundersøgelse viste, at han var sindssyg eller lignende i gerningsøjeblikket. Manden fik også en bødestraf på 2500 kroner.