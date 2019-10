Mand dømt for at forvanske bevis efter togulykke

En tidligere ansat i jernbanefragtfirmaet DB Cargo er torsdag ved Retten i Glostrup idømt 20 dages betinget fængsel i forbindelse med togulykken på Storebælt i januar, hvor otte personer mistede livet.

Sagen drejer sig om et dokument - en læsseliste - vedrørende det godstog, der 2. januar tabte en del af lasten, som ramte et passagertog. Otte blev dræbt.

Manden har ingen andel i ulykken overhovedet. Det understreger dommer Henrik Munkholm også ved domsafsigelsen.

Læs også 47-årig tiltalt for bevisforvanskning efter togulykke på Storebælt

Men den 47-årige, der var tillidsmand for stationsbetjentene på terminalen i Høje Taastrup, valgte at slette et navn og en dato fra et dokument, som ledelsen havde bedt om at få udleveret umiddelbart efter ulykken.

På dokumentet stod navnet på en kollega, og det valgte den 47-årige at strege over.

- Det var en tanketorsk, forklarede han torsdag i retten.

Tanketorsk eller ej, så var handlingen så alvorlig, at den ifølge Retten i Glostrup er at regne som bevisforvanskning i straffelovens forstand.

Læs også Ulykke på Storebæltsbroen: Familiemedlemmer går stadig til psykolog

For manden måtte være klar over, at læsselisten skulle indgå i undersøgelsen af ulykken.

Den 47-årige har nægtet sig skyldig, og han ankede på stedet dommen til landsretten. Han vil frifindes.

Torsdag argumenterede hans forsvarsadvokat, Torben Koch, med, at det slet ikke var læsselisten, som han havde ændret i. Det var derimod blot et navn, som stod på det papir, der var uden om det skema, som indeholdt læsselisten.

Men det argument bed ikke på retsformand Henrik Munkholm og de to domsmænd, der flankerede ham under sagen.

I stedet valgte de at følge kravet fra senioranklager Bo Bjerregaard om 20 dages betinget fængsel - altså en straf, der i udgangspunktet ikke skal afsones, hvis den dømte holder sig fra at begå lignende lovovertrædelser.

Havarikommissionen har i en foreløbig rapport om ulykken fastslået, at de låsemekanismer, som skulle holde lasten fast på godstogets vogne, var utilstrækkelige.

Læs også Tillidsmand fyret efter storebæltsulykke: Skjulte kollegas navn

Kombineret med et kraftigt blæsevejr har det efter alt at dømme været grunden til, at en trailer med ølkasser blæste af toget og ramte et modkørende passagertog.

Havarikommissionens endelige rapport er endnu ikke klar.

Også hos Fyns Politi foregår der en efterforskning med relation til ulykken. Den skal fastslå, om nogen kan stilles strafferetligt til ansvar i sagen. Ifølge Ritzaus oplysninger afventer efterforskning, at Havarikommissionen færdiggør sin endelige rapport.