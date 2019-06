Solgte tyvekoster til fynsk genbrugsbutik: Mand dømt for groft hæleri

En 44-årig mand er mandag blevet idømt to år og tre måneders fængsel for groft hæleri.

Det var en ransagning på en adresse i Bellinge, der startede sagen.

- Der blev fundet en masse varer, der stammer fra indbrud begået i Jylland. Personen på adressen fortæller så, at man har købt varene af den 44-årige, siger Charlotte Ragus fra Fyns Politi, der er anklager i sagen.

Den dømte er en 44-årig mand fra Horsens. Han er dømt for at overtræde straffelovens paragraf 290 stykke to, som handler om hæleri af særligt grov beskaffenhed.

Manden har af flere omgange solgt stjålne varer til butikker, der sælger brugte møbler.

- Grunden til, det er af grov beskaffenhed, er, at varerne har en høj værdi, og at det er foregået på professionel vis, siger Charlotte Ragus.

Manden har været varetægtsfængslet siden januar og begynder sin afsoning umiddelbart efter dommen.

Dømt for ti forhold

Ifølge anklageren har manden solgt hælervarer for op imod en halv million kroner. Han er dømt for 10 ud af 14 forhold, der handler om hæleri.

Den 44-årige blev frikendt for to forhold, fordi retten mente, at han var i god tro. Det vil sige, at man har gjort alt, hvad kunne for at sikre, at handlen var lovlig. Derudover blev han frikendt for to forhold, fordi anklageren ikke kunne bevise, at de varer, der blev solgt, rent faktisk stammede fra et indbrud.

Anklageren gik efter tre års fængsel til den dømte, men er efter forholdene tilfreds.

- Jeg havde selvfølgelig påstået, at han skulle dømmes i alle forhold. Men ud fra, hvad han er blevet dømt for, er jeg tilfreds med dommen, siger Charlotte Ragus.

Manden er i øvrigt blevet dømt for medvirken til forsøg på indbrud. Det skyldes, at han på et tidspunkt har sendt et billede til en formodet indbrudstyv.

- Han sender et billede af et hus, der er til salg, og spørger, om ikke man skulle kigge forbi der, fortæller Charlotte Ragus.

Med i dommen er der også en reststraf fra en tidligere dom for lignende forhold. Manden er tidligere blevet idømt tre års fængsel, og den straf havde han et år tilbage af, som tæller med i den dom, der er faldet mandag.

Den 44-årige modtog dommen, og ifølge hans forsvarer Lars Thousig har man ikke planer om at anke sagen.

- Min klient har modtaget dommen, så det må man jo se som udtryk for, at han er tilfreds med den, siger Lars Thousig.

