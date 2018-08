Mand druknet på Nordfyn

En mand på mellem 55 år og 65 år døde lørdag eftermiddag i en drukneulykke ved Hasmark Strand på Nordfyn.

Det bekræfter vagtchef Torben Jakobsen, Fyns Politi, over for fyens.dk.

Manden er sommerhusbeboer i området, og han var ved 15-tiden taget ud for at svømme. Det havde flere på stranden set. Kort efter lå han livløs i vandet.

- Vi kender ikke dødsårsagen, og det kan være, han har fået et ildebefindende, mens han svømmede. Det ved vi først senere, når han er blevet obduceret, siger vagtchefen.

Det var ferierende ved det populære fynske badested og sommerhusområde, som slog alarm, og siden kom redningsmandskab til stedet.

Den druknede var ved stranden sammen med sin familie, som er er blevet underrettet.

/Ritzau