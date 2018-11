Kæresten omkom: 47-årig samlever får hårdere straf for dødsbrand

En 47-årig mand har fået en fængselsstraf på otte år. Det oplyser Østre Landsret.

Landsretten har fundet, at manden var skyld i, at hans kæreste omkom under en brand i Ørbæk på Fyn i maj sidste år. Ved Retten i Svendborg blev han idømt syv års fængsel.

Læs også Eksdirektør får fire års fængsel i svindelsag

En 51-årig kvinde omkom i flammerne, og den 47-årige mand blev i juni idømt fængsel i syv år.

Under retssagen i maj kom det frem, at den 51-årige kvinde fra Ørbæk få minutter inden sin død foretog tre opkald til sine døtre. To af dem svarede ikke, men det gjorde den tredje.

Spærret inde på værelse

I telefonen forklarede kvinden, at hendes samlever gennem mange år havde spærret hende inde i et værelse, og at han havde sat ild til lejligheden.

Den 51-årige kvinde døde efterfølgende af kulilteforgiftning, men blandt andet på baggrund af opkaldet til datteren blev samleveren dømt.

Retten i Svendborg straffede den 47-årige samlever med fængsel i syv år. Under sagen i byretten nægtede den dømte sig skyldig og hævdede, at det var offeret selv, der havde antændt ilden. I retten forklarede han, at kvinden havde en mani med at sætte ild til gardiner og andet i boligen.

Men den historie mente retten altså var løgn. Den 47-årige mand blev også kendt skyldig i at have udsat fire andre personer for overhængende livsfare.