Mand fængslet i fire uger efter trussel mod mor til to

En kvinde fra Langeskov blev fredag eftermiddag slået flere gange og truet på livet af sin ekskæreste, mens det tidligere pars to børn var i huset. Manden er nu fængslet i fire uger.

En 33-årig mand, der fredag truede sin ekskæreste på livet på hendes bopæl i Langeskov, er nu blevet fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Svendborg. Han er fængslet i fire uger.

- Efter de fire uger skal han så have sin endelige dom, hvis altså beviserne og sagen er klar til det, fortæller Kenneth Taanquist, der er vagtchef ved Fyns Politi.

Klokken 14.10 fredag blev Fyns Politi kaldt ud til noget husspektakel på Nyborgvej i Langeskov, hvor en 31-årig kvinde og hendes to børn på henholdvis syv år og et par måneder havde haft besøg af børnenes far og kvindens ekskæreste i et par dage.

Kvinden havde ifølge Fyns Politi bedt ekskæresten om at gå, og det var umiddelbart dét, der fik ham til at blive aggressiv. Han slog den 31-årige kvinde først i ansigtet og på ryggen nogle gange, hvorefter han forsøgte at tage kvælergreb på hende.

Men overgrebet på den 31-årige kvinde stoppede ikke bare der. Manden ender nemlig med at gribe fat i en kniv og true kvinden på livet.

Flere trusler

Efter at have truet kvinden på hendes bopæl i Langeskov forlod manden stedet, men hans trusler stoppede ikke. Flere af naboerne blev også udsat for trusler, og de ringede ligesom den 31-årige kvinde til politiet.

Da politiet kom frem til stedet, fik de hurtigt kvinden og børnene ud af huset, og fik talt manden til ro. Han blev efterfølgende anholdt.

- Vi har selvfølgelig både afhørt kvinden og manden. Han er blevet sigtet for vold og trusler på livet mod ekskæresten, fortalte vagtchefen lørdag morgen til TV 2/Fyn.