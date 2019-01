Mand fængslet for trusler mod politiker

En 52-årig mand er onsdag blevet varetægtsfængslet i fire uger for at have truet den konservative kommunalpolitiker Tommy Hummelmose, der sidder i byrådet i Odense.

På Facebook kommenterede den 52-årige mand et opslag på politikerens side, hvor den nu varetægtsfængslede mand blandt andet har skrevet flere kriminelle kommentarer.

- Han er sigtet for trusler mod en offentligt ansat, tilskyndelse til forbrydelse og for fornærmende tiltale. For det er han blevet varetægtsfængslet i fire uger på grund af risiko for gentagelse, fortæller Monika Mogensen, der er anklagefuldmægtig ved Fyns Politi.

Risikoen for gentagelse begrunder anklageren med, at manden to gange tidligere er blevet dømt for tilsvarende udsagn mod byrådsmedlemmer i Odense, og på den baggrund blev manden varetægtsfængslet.

Fordi byretten vurderede, at der altså var risiko for, at den 52-årige ville fortsætte med at komme med lignende kommentarer, medmindre han blev varetægtsfængslet.

Læs også 52-årig varetægtsfængslet for trusler mod rådmand

'Vi har kun et reb'

Ifølge Fyens Stiftstidende, der var tilstede under grundlovsforhøret onsdag formiddag ved Retten i Odense, har manden blandt andet skrevet:

"Lovbruddene er bevist, og kan vi borgere ikke få retssikkerhed, er vi tvunget til at tage sagen i egen hånd".

Og:

"Til politiet og politikere i Odense: Det ender i kaos, og det bliver jeres død, når karma kommer tilbage til jer usle mennesker. Jeres synder skriger til himlen."

Den nu varetægtsfængslede mand omtalte ifølge avisen også et opgør på Flakhaven, hvor folkedomstolen ville træde i kraft:

"Rolig nu, vi har kun et reb," skulle han også have skrevet.

Den 52-årige har ifølge anklager Monika Mogensen erkendt, at han har skrevet kommentarerne, men nægter sig skyldig i at indholdet skulle være trusler.

Han har derfor anket varetægtsfængslingen til landsretten.

Læs også Trusler til politibetjente giver udvisningdom