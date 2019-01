Lindø Industripark: Mand faldt om under rengøring af skibstank

Torsdag morgen faldt en mand om på Lindø Industripark i Munkebo, da han var ved at rense tanken på et skib, som ligger til reparation.

Det fortæller Anders Furbo Therkelsen, vagthavende ved Fyns Politi.

- Man har været ved at rense tanken på et skib, der ligger til reparation, da der er en, som falder om.

Behandles som arbejdsulykke

Fyns Politi modtog anmeldelsen klokken 8.45 torsdag morgen, hvorefter politi, ambulancer og redningsmandskab blev sendt til stedet. Manden var dog allerede reddet ud, inden hjælpen nåede frem, forklarer Anders Furbo Therkelsen.

- Han bliver reddet ud af kollegers hjælp, inden redningsmandskabet når frem med stiger. Efterfølgende er han blevet kørt til tjek på Svendborg Sygehus.

Ulykken anses for at være en arbejdsulykke, og derfor blev Arbejdstilsynet også tilkaldt. Fyns Politi afventer nu Arbejdstilsynets undersøgelse af forløbet. Manden meldes uden for livsfare.