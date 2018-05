Mand gav betjent knytnæve i hovedet: Meld dig selv!

En 25-årig mand slog fredag aften en betjent i ansigtet med en knytnæve. - Han får en chance for at melde sig selv, fortæller vagtchefen ved Fyns Politi.

Fredag aften klokken 22.41 fik Fyns Politi en anmeldelse om et indbrud i en frisørsalon på Paaskeløkkevej i Odense. Politiet kører med det samme til stedet med en hundepatrulje.

- Da vi kommer frem er der nogle personer, der lusker rundt om stedet. En af vores betjente stiller sig op og snakker med en mand, som vi allerede kender, fortæller Hans Jørgen Larsen, der er vagtchef ved Fyns Politi.

Den ellers fredelige snak mellem betjent og 25-årig mand tager en meget uventet drejning.

- Helt umotiveret giver manden lige pludselig betjenten en knytnæve direkte i ansigtet. Betjenten bliver meget overrasket og trækker hurtigt sin peberspray mod den 25-årige, fortæller vagtchefen til TV 2/Fyn.

Betjenten begynder at bløde fra næsen og har knækket den ene fortand, og han er meget overrsaket. Under påstyret efter angrebet bliver flere betjente tilkaldt, men inden de kommer frem til stedet, er den 25-årige mand stukket af.

- Han får en chance

- Vi leder efter ham i området, på hans bopæl og mange andre steder i lang tid, men finder ham ikke, fortæller Hans Jørgen Larsen.

Fyns Politi vil på nuværende tidspunkt ikke ud med en beskrivelse eller billede af manden, da de først lige vil give ham en chance for at melde sig selv.

- Han får en chance, men hvis han ikke melder sig selv, så må vi jo bede offentligheden om hjælp, slår vagtchefen fast over for TV 2/Fyn.

Fyns Politi har ikke nogen grund til at kæde den 25-årige mand og indbruddet i frisøren sammen ud over, at manden var i området, da politiet kom frem.