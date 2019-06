Mand gik amok i gågade

En 29-årig mand gik torsdag aften amok i to butikker i Nyborg. Ved en vinhandel på Nørregade forsøgte manden at overfalde et par. Parret blev så skræmt, at de måtte søge tilflugt i deres butik, hvor de gemte sig bag en lukket dør.

Den 29-årige mand prøvede at sparke døren ind, men forgæves. Herefter gik han videre rundt i gågaden, hvor han udviste en aggressiv adfærd overfor borgerne.

- Manden var påvirket af narko og alkohol, fortæller vagtchef i Fyns Politi Kenneth Taanquist til TV 2/Fyn.

Kom i håndgemæng

Den 29-årige mand gik videre til Fakta i Baggersgade, ikke langt fra vinhandlen, hvor han skabte tumult i køen til kassen.

- Han skubber til to mænd, der står i kø, hvoraf den ene formår at slå til ham, så han falder omkuld, siger vagtchefen.

De to mænd gik ud af butikken, mens manden lå på gulvet.

Da han kom på benene igen, kom han i håndgemæng med en 55-årig mand, som fik nogle slag.

Den 55-årige løb ud af butikken og kom tilbage til Fakta med to ambulancefolk, som havde været forbi vinhandlen forinden. Ambulancefolkene tilbageholdt gerningsmanden, indtil politiet kom og anholdt ham.

I løbet af natten blev han sat på fri fod, men ifølge Fyns Politi bliver han sigtet for vold.